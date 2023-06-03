رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج

قال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إنه نظرا لارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة الأمواج، فقد رفعت شواطئ الإسكندرية الرايات الحمراء تحذيرا للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر، وذلك في كافة الشواطئ عدا الشواطئ التي بها جزر بحرية تحد من ارتفاع الأمواج، وهي 5 من أصل 65 شاطئا بالإسكندرية.

حالة شواطئ الإسكندرية اليوم

وأضاف «عبد الرازق» في بيان اليوم، أن شواطئ القطاع الغربي والعجمي رفعت الرايات الحمراء وحققت نسب إشغال لم تتعد 5%، بينما رفعت معظم شواطئ القطاع الشرقي الرايات الحمراء فيما عدا الشواطئ التي اكتمل بها حاجز الأمواج رفعت رايات خضراء، وحققت نسب إشغال لم تزد عن 15%.

وأوضح أنه تم التاكيد على تواجد منظومة الإنقاذ بالكامل وتواجد عمال أبراج المراقبة، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ والمسعفين ومنع نزول البدالات.

متابعة تحذيرات الأرصاد

وأكد أنه يتم متابعة تحذيرات الأرصاد يوميا، ومضاعفة التحذيرات بالشواطئ، ورفع الراية الحمراء لتنبيه المواطنين حال وجود خطورة من البحر مثل اليوم، حفاظا على حياتهم.