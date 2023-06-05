جامعة سوهاج تحتفل باليوم العالمي للبيئة بندوة عن خطورة المخلفات البلاستيكية

نظمت جامعة سوهاج ندوة تثقيفية تحت عنوان «المخلفات البلاستيكية من التلوث إلى الحل»، وذلك بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة بالجامعة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والذي يوافق 5 يونيو من كل عام.

الحفاظ على البيئة وحمايتها

وأشاد الدكتور خالد عمران، نائب رئيس جامعة سوهاج، بجهود الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة المخاطر البيئية وحماية البيئة، وذلك ضمن رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتي تنص على الحفاظ على البيئة وحمايتها، مضيفا أن الاحتفالية تأتي في إطار اهتمام الجامعة بمشاكل البيئة، واحتفالاً باليوم العالمي لها، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «دحر التلوث البلاستيكي»، مؤكدا على ضرورة إعادة التفكير في كيفية استهلاك موارد الأرض المحدودة وزيادة الإنتاج الزراعي الطبيعي بصورة مستدامة والاستثمار في إصلاح البيئة، إلى جانب نشر الوعي الثقافي والبيئي والأنشطة الخاصة بالحفاظ عليها، وتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بها.

رفع الوعي بخطورة المخلفات البلاستيكية

وأضاف «عمران»، أن هذه الفعالية تلقي الضوء على التلوث البيئي بالمخلفات البلاستيكية وأسبابه وكيفية الحد منه، مضيفاً أن الهدف من الندوة هو رفع الوعي بخطورة المخلفات البلاستيكية على صحة البشر والبيئة بشكل عام بكل مكوناتها، وكذلك كيفية التخلص الآمن منها بإعادة تدويرها لتحقيق الاستفادة منها من ناحية، وحماية البيئة من أضرارها من ناحية اخرى، إلى جانب البحث في الحلول الناتجة لمشكلة التلوث ‏البلاستيكي التي تعاني منها الكثير من الدول، وتأثيرها على ‏تغيير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي، مؤكداً على أهمية تظافر جهود الدول العربية لمعالجة تأثيرات ‏التلوث بالمواد البلاستيكية على البيئة.

وقال الدكتور حمدي حسانين، مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة، إن الندوة تأتي بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة بالجامعة وفرع جهاز شئون البيئة والمنتدى المحلي للتنمية المستدامة بالمحافظة، وجمعيات عين البيئة وتنمية وحماية البيئة بكلية العلوم، ومنتدى شباب الجامعة للتنمية المستدامة.

وألقى الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة السابق، محاضرة تثقيفية عن المخلفات البلاستيكية والتنمية المستدامة، وشارك الدكتور أحمد حسانين بمحاضرة عن التكنولوجيا الحيوية والبلاستيك، بينما ألقى المهندس محمد عيسى، رئيس جهاز شئون البيئة بسوهاج، محاضرة عن كيفية دحر التلوث البلاستيكي، بالإضافة إلى محاضرة عن التأثيرات الصحية للمخلفات البلاستيكية وطرق الوقاية المقترحة، حاضرت بها الدكتورة ندا عبد المحسن محمد.

كما شارك الدكتور عبدالعليم سعد، رئيس فرع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بسوهاج وعضو مركز التنميه المستدامة، بمحاضرة عن تأثير المخلفات البلاستيكية على الزراعة، وعن علاقة ريادة الأعمال المستدامة، وتحدثت الدكتورة أميرة طاهر إبراهيم، باحث ممتاز بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استشاري ريادة أعمال وعضو مركز التنمية المستدامة، عن ريادة الأعمال الخضراء ودورها في حل مشكلات التلوث بالبلاستيك.

تدشين مبادرة شهادات الكربون

وأوضح «حسانين»، أن جمعية عين البيئة المصرية ويمثلها كلاً من الدكتور ياسر حفني والدكتورة سمر عبدالحكيم، شاركت ايضاً بمحاضرات عن المخلفات البلاستيكية وشهادات الكربون.