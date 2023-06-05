مراسل «القاهرة الإخبارية»: موجة احتجاجات جديدة بفرنسا ضد قانون التقاعد غداً

قال خالد شوقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في مدينة مرسيليا بفرنسا، إن الحديث حول قانون نظام التقاعد عاد للواجهة مجدداً، في ضوء الاستعدادات الجارية لتنظيم مظاهرات حاشدة غداً الثلاثاء، وسط أجواء ملتهبة، تارة من الاتحادات العمالية وتصريحات سوفي بان، الأمين العام للشغل (سي جي تي)، وتارة أخرى من قبل الأحزاب اليسارية، مثل حزب فرنسا الأبية، في محاولة زيادة الشحن والاستعانة بالشارع.

الحكومة الفرنسية تحاول إغلاق الصفحة

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية»، خلال إفادته على الهواء، أن الحكومة الفرنسية حاولت عمل لقاءات مع النقابات العمالية وإغلاق هذه الصفحة تماماً، بعد أن نشر مكتب وزير العمل، أوليفيه ديسبت، مشروع قانون التقاعد، ودخوله حيز التنفيز اعتباراً من الأول من سبتمبر القادم، لقطع الطريق أمام هذه الاحتجاجات.

وأضاف «شوقير» أن فرنسا أمام حركة مستمرة لليوم الرابع عشر على التوالي، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى بأن يتظاهر ما بين 400 ألف و600 ألف غداً الثلاثاء، بحسب الشرطة الفرنسية، من بينهم ألف عنصر، وصفتهم الاستخبارات الداخلية بالخطير، بعضهم ينتمي لـ«البلاك بلوك، وأقصى اليسار، والسترات الصفراء».

حماية المتظاهرين والمنشآت العامة

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أنه من المتوقع أن يقوم نحو 11 ألف جندي ودركي على حماية المتظاهرين والمنشآت العامة غداً، على كامل التراب الفرنسي، وهناك استعدادات بإغلاق بعض من المحال ووضع أبواب خشبية لعدم تعرضها للاعتداءات والتكسير.