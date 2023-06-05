سميرة سعيد تطرح «إنسان آلي» على «يوتيوب».. تظهر بنصف وجه «روبوت»

طرحت «الديفا» سميرة سعيد أغنيتها الجديدة «إنسان آلي»، على «يوتيوب» وجميع التطبيقات الموسيقية، ومحطات الراديو، وهي الأغنية العاشرة والأخيرة في أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل الاسم نفسه «إنسان آلي».

أغنية «إنسان آلي» من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى هاني ربيع، وميكس وماستر ماهر صلاح، ورؤية نضال هاني، ومن إنتاج سميرة سعيد SS production، وتوزيع شركة Digital Sound.

الأغنية من كلمات شادي نور

كانت الفنانة سميرة سعيد طرحت عبر صفحاتها الرسمية على المواقع الاجتماعية منذ أيام برومو الأغنية.

سميرة سعيد: أغنية تلخص ما بداخلي

وكتبت: «أخيرا أغنية إنسان آلي.. أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر المليء بالصخب والصوت العالي والتكنولوجيا الحديثة التي تحاصرنا وتجعلنا نشتاق إلى الهدوء وحياة الزمن الجميل.. ترقبوها قريبًا.. وظهرت الديفا في الصورة كالعادة بشكل خارج عن المألوف، إذ ظهرت بوجهها نصفه حقيقى ونصفه الآخر روبوت».