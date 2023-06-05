عاجل.. بيان هام من دار الإفتاء بشأن فريضة الحج: 10 أشياء احرص عليها

مع اقتراب موسم الحج، يتطلع الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم لأداء الفريضة التي تعد من أركان الإسلام الخمسة، ولكن قد لا يعلم عدد منهم ما هي المقاصد من الحج، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية.

وحددت دار الإفتاء، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، 10 مقاصد من الحج، والتي جاءت كالتالي:

مقاصد الحج

- التسليم لأوامر لله.

- إظهار وحدة المسلمين.

- التجرد لله.

- تعزيز روح التعاون والتآلف.

- التعود على ذكر الله في كل وقت.

- التدرب على محاسن الأخلاق.

- اجتماع كلمة المسلمين.

- إحياء سنن الأنبياء السابقين.

- التذكير بمشاهد يوم القيامة.

- نشر المساواة بين جميع البشر.

دعاء الحج

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، دعاء الحج وتلبية الإحرام، والتي تكون صيغتها: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك»، ويمكن للمسلم أن يكمل عليها ولا مانع من ذلك، بحسب الإفتاء.

واستشهدت «الإفتاء» بالحديث النبوي، حيث صحَّ عن النبي ﷺ أنه سُئل: أيُّ الحجِّ أفضل فقال: العَجُّ والثَّجُّ، فالعج هو: رفع الصوت بالتَّلبية، يُعلن التوحيد والبراءة من الإشراك بجميع صوره وأشكاله.