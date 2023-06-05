شروط الحج عن الميت في حال الوصية أو عدمها.. دار الإفتاء توضح

يسعى الكثيرون إلى أداء فريضة الحج عن الأموات خاصة إذا كانوا ذوي قربى من الدرجة الأولى، ولم يسبق لهم الحج من قبل، ورغم جواز الإنابة في الحج عن الموتى إلاّ أنّ دار الإفتاء المصرية حددت للشخص الذي يقوم بالإنابة شروطاً محددة ليكون حجه صحيحاً، وهو ما يوضحه التقرير التالي.

شروط الحج عن الميت

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي شروط النائب الذي يحج عن الميت، مشيرة إلى أنّه يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤدِّ فريضة الحج مع استطاعته السبيل إليه، ولكن يتم ذلك وفق شروط محددة ويُشْتَرَطُ لجواز هذه النيابة، الأمور التالية:

- أن تكون نفقة المأمور بالحج -النائب- في مال الميت إذا كان قد أوصى بالحج وكان له مال.

- في مال المتبرع إذا لم يكن قد أوصى، والنفقة ليس لها قدر، بل كل ما يحتاج إليه من الحجّ؛ مصاريف السفر برًّا وبحرًا والطعام والشراب وثياب الإحرام وما يلزم للإقامة هناك مدة الحج.

- أن ينويَ النائب الحج عن الميت.

- الأفضل أن يكون النائبُ قد أدّى أولًا حجة الإسلام عن نفسه خروجًا من خلاف العلماء في ذلك.

- إذا كان الميت قد أوصى بالحجّ يحجّ عنه النائب من بلده الذي كان يسكنه حال حياته؛ لأنَّ الحجّ مفروض عليه من بلده، ولأنَّ العادة أن يخرج الحاجّ من بلده.

-وذهب الشافعية إلى أنَّ النائب يحجّ عنه من الميقات؛ لأنَّه لا يجب عليه الإحرام قبله.

فضل الحج عن الميت

ويعد الحجّ عن الميت من أفضل العبادات التي ينتفع بها الميت، خاصّة إذا كان الميت أحد الوالدين؛ فقد سُئِل النبيّ عن ذلك، فأجاب بالقبول عن سؤاله في ما يتعلّق بالحجّ عن الميّت كما في الحديث الشريف،

فقد ورد في خبر امرأة جاءت إلى النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- تسأله في أُمّها التي ماتت ولم تحجّ؛ (قالَتْ: إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قالَ: حُجِّي عَنْهَا)، والمرأة التي جاءت إلى النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، وقالت له: (إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أدْرَكَتْ أبِي شيخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ علَى الرَّاحِلَةِ، أفَأَحُجُّ عنْه؟ قالَ: نَعَمْ).