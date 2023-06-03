متى تبدأ مناسك الحج؟.. دار الإفتاء تجيب

أيام قليلة تفصل جموع المسلمين حول العالم عن بدء شهر ذي الحجة، إذ يهتم قطاع كبير من المواطنين خاصة الذين ينوون الحج بمعرفة مناسك الحج، ويكون السؤال الشائع والأهم متى تبدأ مناسك الحج، حيث أنّ معرفة إجابة سؤال متى تبدأ مناسك الحج، تجعل الشخص يؤدي ركن الحج بشكل صحيح وفقاً لما نصت عليه السنة النبوية، وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية في فتواها الإجابة عن تساؤل متى تبدأ مناسك الحج.

متى تبدأ مناسك الحج؟

وحول سؤال متى تبدأ مناسك الحج، أوضحت دار الإفتاء أنّ مناسك الحج تبدأ في الثامن من شهر ذي الحجة بأن يقوم الحاج بالإحرام من مواقيت الحج المحددة، ثم التوجه إلى مكة ليقوم بطواف القدوم، ثم التوجه إلى منى لقضاء يوم التروية ثم التوجه إلى عرفة يوم التاسع من ذي الحجة لقضاء يوم عرفة، إذ يعد الوقف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ويُصَلّي فيها الظهر والعصر جمعَ تقديم وقصرًا، ويتوجَّه إلى الله تعالى في وقوفه خاشعًا ضارعًا بالدعاء والذكر وقراءة القرآن والتلبية، وعرفة كلها موقف إلا موطنًا يسمى بَطن عُرَنة.

رمي جمرة العقبة والنحر

ويكون رمي جمرة العقبة يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى، إذ قال علي جمعة المفتي السابق: «ويشرع في أعمال يوم النحر وهي رمي جمرة العقبة بسبع حصيات»، وبعد رمي جمرة العقبة يقوم الحاج بنحر الهدي للمتمتع وللقارن، ثم يأتي دور الحلق أو التقصير ضمن مناسك الحج بالتفصيل، وبعد ذلك يؤيد الحاج وطواف الإفاضة، وتتضمن مناسك الحج بالتفصيل أيضا بعد طواف الإفاضة سعي الحج للمتمتع وللقارن والمفرد إذا لم يكونا قد سعيا بعد طواف العمرة أو القدوم بنية سعي الحج.