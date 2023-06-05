تفاصيل إنهاء الشخصية الاعتبارية لـ«باتا» ودمجها في المحاريث والهندسة (فيديو)

كشف منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال العام، تفاصيل إنهاء الشخصية الاعتبارية للشركة المصرية للأحذية «باتا»، ودمجها مع المحاريث والهندسة.

شركة باتا توقفت منذ 8 سنوات كنشاط صناعي

وأكد عبدالغني، وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن شركة باتا توقفت منذ 8 سنوات كنشاط صناعي، ولا توجد أي منتجات خاصة بشركة باتا، تحول نشاط الشركة من نشاط صناعي إلى تجاري.

وتابع أن هناك العديد من المحال تحمل اسم باتا، وتبيع سلعا أخرى لتوكيلات تجارية غير باتا، وتم تشكيل لجنة لدراسة الجدوى الاقتصادية لدمج شركة باتا وشركة المحاريث والهندسة.

خصخصة شركة باتا المدمجة مع شركة المحاريث والهندسة أمر مطروح

وأكمل: شركة باتا لها أكثر من 86 فرعا على مستوى الجمهورية، واستند الخبراء باللجنة لاستخدام فروع شركة باتا ومخازنها لتكون فروعا لشركة المحاريث والهندسة.

وأوضح عبدالغني أن شركة المحاريث والهندسة تقدم خدماتها في قطاع الزراعة، موضحًا أن خصخصة شركة باتا المدمجة مع شركة المحاريث والهندسة أمر مطروح وفقا لوثيقة الدولة، التي تم إعلان عنها في وقت سابق.