موجة اعتداءات جديدة لمستوطنين إسرائيليين على الفلسطينيين بالضفة الغربية

تعرض مواطنون فلسطينيون لموجة جديدة من الاعتداءات، اليوم الاثنين، من قبل مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين في عدة مناطق بوسط وشمال الضفة الغربية، وأكدت مصادر فلسطينية أن الاعتداءات تمت في حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية في شمال الضفة الغربية، إن مستوطنين من مُستوطنة «ايل ماتان» الجاثمة على أراضي الفلسطينيين في محافظة «سلفيت»، هاجموا المنطقة الشرقية من بلدة «كفر ثلث»، التي يطلق عليها منطقة «خلة العيون»، وتعدوا على سكانها بالحجارة والعصي، في حماية قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إصابة فلسطيني برصاص جنود الاحتلال

وأضافت المصادر أن فلسطينيًا على الأقل أصيب بالرصاص المطاطي، الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي، أثناء توفيرهم الحماية للمستوطنين، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، بينما أصيب آخرون برضوض وجروح، جراء اعتداء المستوطنين عليهم، مشيرة إلى أن المستوطنين أحرقوا سيارة أحد المواطنين في البلدة.

اعتداءات على الفلسطينيين في رام الله

وفي رام الله، وسط الضفة الغربية، هاجمت مجموعة من المستوطنين سكان منطقة «عين سامية»، وقاموا بتكسير مجموعة من الأشجار في المنطقة، كما رشقوا سيارات المارة بالحجارة، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بعدد منها، إلى جانب قيامهم بتخريب عدد من الغرف الزراعية المجاورة.

التعدي على طواقم مقاومة الجدار والاستيطان

وقال شهود عيان إن المُستوطنين تعدوا أيضاً على طواقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خلال قيام أفراد الهيئة بتوزيع مساعدات غذائية على المواطنين في منطقة «القبون»، المجاورة لـ«عين سامية»، في رام الله.