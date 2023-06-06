محور الضبعة أفضل طرق السفر إلى مطروح بعد «30 يونيو»: يختصر نصف الوقت

استطاعت ثورة 30 يونيو 2013 أن تغير مجرى الحياة في مصر، وأصبحت نقطة الانطلاقة في بناء الدولة الحديثة في شتى المجالات، وحاز قطاع الطرق على اهتمام كبير من القيادة السياسية، إذ بناء الكباري والمحاور والمدن الجديدة، من أجل تسهيل الحركة المرورية وتقليل الزحام في العواصم، وانتعاش الاستثمار في مصر.

ويعد محور الضبعة الإقليمي أحد شرايين الطرق في مصر، جرى تخطيطة وتنفيذة تزامنا مع ثورة التنمية 30 يونيو، والتي تبنتها الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة في ظل الاهتمام بإنشاء طرق تنموية حديثة تستهدف خفض معدلات حوادث الطرق في مختلف مدن ومحافظات مصر، منها مطروح لتقليل المسافة خلال السفر بين القاهره الكبرى.

محور الضبعة الإقليمي

محور الضبعة الإقليمي من أكبر مكاسب 30 يونيو من حيث التنمية في محافظة مطروح، إذ يقول خالد زكي من أهالي مطروح إن السفر على المحور من القاهرة إلى مطروح لم يستغرق ساعات طويلة كما كان من قبل، ولا توجد به أي تعرجات تعيق حركة السيارة.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المحور الإقليمي الضبعة - القاهرة يبلغ طوله 140 كيلومترا، وهو من أفضل الطرق في غرب مصر، حيث اختصر الوقت في السفر ما بين مرسى مطروح والقاهرة لما يقرب من ساعة.

وأضاف أن المحور يسهم في جذب مزيد من الاستثمار في إطار خطة الدولة لدعم الطرق وإنشاء محاور جديدة، كما يعمل على جذب مزيد من الزائرين إلى مطروح، خاصة وأن مطروح تستقبل سنويا ما بين 6 وحتى 7 ملايين مصطاف، بالإضافة إلى آلاف من السياح الأجانب القادمين عبر الطيران الشارتر من مختلف دول أوروبا مثل إيطاليا وكازاخستان واليونان إلى مطروح للسياحة والاستمتاع بالمقومات السياحية الجذابة في مدينة السحر والجمال، ومنها السياحة الشاطئية والسياحة الأثرية والسياحة البيئية وسياحة السفاري، والسياحة العلاجية في ظل المزيد من الاهتمام الكبير بمطروح خلال السنوات الأخيرة.