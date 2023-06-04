اقرأ غدا في عدد «الوطن».. «30 يونيو» ثورة إنقاذ مصر
كتب:
محمد عزالدين
07:55 م | الأحد 04 يونيو 2023
عدد الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
-«السيسي»: أمن مصر المائي لا يتجزأ عن الأمن المائي العربي
-قمة «مصرية – موريتانية» لتعزيز التعاون.. ولجنة مشتركة في يوليو.. وخبراء: الزيارة لمواجهة التحديات العربية والأفريقية
-«مدبولي»: نسعى لتعزيز التكامل المصري السعودي في ملف الصناعة
-في ذكراها العاشرة.. «الوطن» تواصل نشر شهادات ثورة الشعب
-الطريق إلى الوطن «30 يونيو».. ثورة إنقاذ مصر
-الشيخ خالد الجندي: الثورة أنقذت البلد من مصير أسود.. والمصريون توحدوا للخلاص من تجار الدين وذروة الوقاحة كانت الاحتفال بقتلة «السادات»
-طارق سعدة: 4 أسباب وراء سقوط «الإرهابية» والإخوان تمتعوا بـ«الغباء والكذب» وتعجلوا في تنفيذ مخطط «أخونة الدولة»
-«المالية»: 10% زيادة في الإنفاق على الصحة خلال 9 شهور
-الحوار الوطني.. الاقتصاد والمجتمع إصلاح مستمر
- الاستثمار وتوفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة أهم قضايا المحور الاقتصادي بجلسات الغد
-الشركات الناشئة وفصل «الشباب» عن «الرياضة» والتأمين الصحي الشامل قضايا ساخنة على أجندة المحور المجتمعي الخميس
-علي الدين هلال: طلبنا عقد ورش عمل لحل النقاط الخلافية في المحور السياسي.. وهدفنا تحديد مساحات الاتفاق
-العالم يحارب «التلوث البلاستيكي»
الصفحة الثانية
-في الذكرى العاشرة للثورة.. «الوطن» تواصل نشر شهادات «30 يونيو» وتكشف أخطاء عام الإخوان
-الطريق إلى الوطن 30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر
-الشيخ خالد الجندي: التنظيم الإرهابي كان يسابق الزمن لتمزيق البلاد.. وجاءت «يونيو» لتنقذنا من المصير الأسود
-نقيب الإعلاميين: الإخوان رفعوا شعار «نحن وكفى».. والشعب واجههم بـ «الوطن أولا»
الصفحة الثالثة
-قمة «مصرية – موريتانية» لتعزيز التعاون ومناقشة قضايا المنطقة
-مدينة مصر تطلق «زهو» أول مشروعاتها التوسعية خارج القاهرة في غرب أسيوط
الصفحة الرابعة
-الحوار الوطني.. الاقتصاد والمجتمع.. إصلاح مستمر
-الاستثمار وتوفير مستلزمات الإنتاج.. أهم قضايا المحور الاقتصادي بجلسات الغد
-مقرر لجنة الصناعة: رصدنا أبرز التحديات التي تواجه القطاع.. ونعمل على إزالتها
-«الشركات الناشئة والتأمين الصحي الشامل» قضايا ساخنة على أجندة المحور المجتمعي
الصفحة الخامسة
-علي الدين هلال: طلبنا عقد ورش عمل لحل النقاط الخلافية في المحور السياسي.. و«الحوار» انطلق لبناء الثقة بين القوى السياسية المختلفة
-25 جلسة و60 ساعة مناقشات.. لجان الحوار تفتح 15 ملفا شائكا تهم المواطنين.. وأبرزها مشروع «الأعلى للتعليم والتدريب»
-مقال رأي لـ رفعت رشاد بعنوان: ذكريات 5 يونيو 1967
الصفحة السادسة
-العالم يحارب «التلوث البلاستيكي»
-«البيئة» تواجه الخطر بـ «حملات توعية وبدائل آمنة ومعاهدات دولية»
-«تمراز»: مصر سباقة في إعداد استخدام المياه.. ومعالجة الصرف الزراعي تسهم في ري الأراضي
الصفحة السابعة
-خبراء: البلاستيك يسمم «الأكل والشرب».. والحل «أكياس قابلة للتحلل»
-سيدات «القرصاية».. مبدعات في إعادة «تدوير البلاستيك»
-«شيماء».. تحول الخشب والفخار المتهالك إلى ديكورات
-«هند».. تنظم حملات تنظيف للشواطئ بسيناء
الصفحة الثامنة
-التجهيز لرحلة الحسم.. «كولر» يحدد موعد سفر بعثة الأهلي إلى المغرب ويحذر اللاعبين و«الشناوي» يسابق الزمن للعودة في لقاء الإياب ضد الوداد
-صفيح ساخن.. الزمالك يواجه الاتحاد.. و«زوران» يضع خطة عودة الانتصارات
-فرمان بلا عودة.. «فيتوريا» يستقر على ضم «كهربا» للمنتخب بمعسكر يونيو.. وتحديد موعد السفر إلى الدار البيضاء
-السطر الأخير.. ريال مدريد يتخلى عن «هازارد»
البلجيكي يضرب رقما قياسيا في الإصابات