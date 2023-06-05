10 سنوات على 30 يونيو.. مصر أكبر ثالث منتج للغاز الطبيعي في أفريقيا

سلط برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، على تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد ثورة 30 يونيو، وقالت الإعلامية منة الشرقاوي، «نتحدث عن قطاع البترول، حيث بلغ عدد الاتفاقيات البترولية منذ عام 2010 حتى أكتوبر 2013 صفر، ولكن بعد عام 2014 تم توقيع 130 اتفاقية بترولية مع أكبر شركات في العالم للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، وكان نتاج هذه الاتفاقيات تحقيق احتياطي كبير من البترول وظهور اكتشافات جديدة».

«الشرقاوي»: حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

وأضافت، «استطعنا بالفعل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي الذي قفز بشكل كبير جدا بعد تنمية عدد من الحقول، وكان الأهم فيها هو حقل ظهر، ومن هنا استطعنا أن نتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال، وتحديدا في نهاية سبتمبر 2018».

العالم يعاني من أزمة طاقة

وتابعت: «مع زيادة الإنتاج، أصبح لدينا فرصة كبيرة لتعظيم الصادرات من الغاز، وعقدنا اتفاقيات مع عدد كبير من الدول بما فيها الاتحاد، سواء من الغاز الطبيعي أو المواد البترولية الأخرى سواء البنزين أو السولار وهو ما ساعد على تأمين كل احتياجاتنا من المواد البترولية، في وقت كان العالم كله يعاني فيه من أزمة الطاقة».