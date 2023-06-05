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أسامة السعيد: مصر أصبحت صوت أفريقيا في العالم وعبرت عن قضاياها

كتب:

شريف سليمان
08:50 م | الإثنين 05 يونيو 2023
الدكتور أسامة السعيد

الدكتور أسامة السعيد

قال الدكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، إنّ مصر أصبحت صوت أفريقيا في العالم، وهذا ما حدث في أكثر من مسار مثل قضية المناخ، إذ تبنت مصر الصوت الأفريقي، وبينت حجم الظلم الواقع على القارة في قضايا المناخ، مشددًا على أن مصر استعادت مكانتها في أفريقيا من خلال النشاط الدبلوماسي المكثف والدبلوماسية الرئاسية، والرئيس السيسي حرص على حضور كل الفعاليات والجلسات الأفريقية ما يدل على أن القارة السمراء على رأس اهتماماته.

عدالة التمويل والمنظومة الاقتصادية الدولية

وأضاف «السعيد» خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «اكسترا نيوز»، أن مصر تحدثت عن عدالة التمويل والمنظومة الاقتصادية الدولية فيما يتعلق بالقارة، كما تحدثت بصوت أفريقيا في قضايا السلم والأمن عندما كانت عضوا غير دائم في مجلس الأمن.

إطلاق مبادرة إسكات البنادق 

وتابع نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، أنّ مصر عندما تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019 كانت نشطة للغاية، وأطلقت مبادرة إسكات البنادق ومبادرة التنمية في أفريقيا ومنتدى أسوان للتنمية، مشددًا على أنها فعاليات وأدوات استخدمتها الدولة المصرية.

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