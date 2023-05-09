أسامة السعيد: الحكومة الإسرائيلية تقوم بجريمة حرب مكتملة الأركان في فلسطين

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، لـ«القاهرة الإخبارية» إن التصعيد في الأراضي الفلسطينية من جانب قوات الاحتلال يكشف النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية التي لا تريد استقرارًا في الأراضي المحتلة.

الحكومة تواجه انقسامات حادة في الداخل الإسرائيلي

وأضاف أن ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية تلجأ إليه من أجل شراء التحالفات مع اليمين المتطرف، لافتًا إلى أن الحكومة تواجه انقسامات حادة في الداخل الإسرائيلي، بجانب خطر تفكك التحالف الحكومي بسبب الانتقادات المتكررة من جانب بن غفير وبعض الحلفاء في الائتلاف الحكومي من أحزاب الصهيونية الدينية.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية ترى أن إرضاء الأحزاب في الائتلاف يمثل الأولوية القصوى لأي التزامات باتفاقات للتهدئة أو أي التزامات تتعلق بما تم التوصل إليه في وقف إطلاق النار والتهدئة مع الفصائل الفلسطينية.

التوصيف السياسي يعد جريمة حرب مكتملة

وتابع أن التوصيف السياسي للتصعيد الإسرائيلي والاستهداف المخالف للقانون الدولي للمدنيين الفلسطينيين يعد جريمة حرب مكتملة الأركان تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وتوظفها سياسيًا للتغطية على الانقسامات الداخلية.