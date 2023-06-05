نقيب الإعلاميين: الإخوان حاولوا زرع رجالهم داخل المؤسسات الصحفية

تحدث الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، عن عام حكم الإخوان قبل ثورة 30 يونيو، وأسباب خلافهم الدائم مع الإعلام، قائلا إن «جماعة الإخوان خلال فترة حكمهم تولوا أفكارا خلافية كانت واضحة، وكانت لديهم الرغبة في فرض هذه الأفكار على الشعب».

محاولات الإخوان في السيطرة على الإعلام

وأضاف «سعدة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جماعة الإخوان أرادوا السيطرة على الإعلام لفرض أفكارهم على الشعب، ولكن الإعلاميين الشرفاء رفضوا الانصياع لذلك، وأبوا استخدامهم كأداة في يد الجماعة الإرهابية بهدف أخونة الدولة والترويج لهذا الفكر المتطرف.

سعدة: الإخوان أرادوا نشر أفكارهم عن طريق الإعلام

وأوضح نقيب الإعلاميين، أن كل هذا كان سبب الخلاف بين الجماعة والإعلام، لافتا إلى أنهم مارسوا الضغوط على عدد من الإعلاميين، فضلا عن محاولاتهم في زرع رجالهم داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية، بهدف تلقين الرأي العام، ولكن كل هذا فشل.

وأشار إلى أن 30 يونيو كان يوما يُشبه العرس الشعبي الكبير، خرج الشعب فيه ليعبر عن رفضه الواضح لحكم الإخوان.