خالد يوسف يستكمل شهادته عن 30 يونيو مع «الباز» على إكسترا نيوز الليلة

يستكمل المخرج خالد يوسف اليوم الاثنين، الحديث عن كواليس أحداث ثورة 30 يونيو، وما دار بها من تفاصيل خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بالجزء الثاني من شهادته عن الثورة، في البرنامج الوثائقي «الشاهد» المذاع على شاشة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، الليلة.

كواليس اجتماع وزير الداخلية

ويكشف خالد يوسف خلال الحلقة، كواليس اجتماع وزير الداخلية مع القوى السياسية أثناء حكم الإخوان، وكواليس جديدة عن تصويره ثورة 30 يونيو، وسبب هجوم عصام العريان عليه.

أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية والباز

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج «الشاهد» يوميا على قناة «إكسترا نيوز» بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.