اقرأ غدا في عدد «الوطن».. حكايات لبطلات واجهن «الإخوان» وساهمن فى نجاح ثورة 30 يونيو

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

بطلات واجهن الإخوان.. وساهمن فى نجاح الثورة «30 يونيو»

عظيمات مصر تقدمن الصفوف

«نجلاء» عطّلت المرور بالزمالك لجمع توقيعات «تمرد».. و«تقوى»: شاركت فى الثورة.. وعمرى ما خفت.. و«قلت ننزل واللى يحصل يحصل»

«منى» تروى ذكرياتها المؤلمة فى «ميدان رابعة»: «كنا محبوسين وناس كتير مشيت ومارتحتش إلا بعد يوم الفض».. و«رشا»: التنظيم ولجان «الإرهابية» نزِّلوا صورى بعبارات مسيئة علشان واقفة ضدهم

«نجلاء» عطّلت المرور بالزمالك لجمع توقيعات «تمرد».. و«تقوى»: شاركت فى الثورة.. وعمرى ما خفت وقلت ننزل واللى يحصل يحصل

فريدة الشوباشى: شاركت فى الثورة مع ابنى وحفيدى من أجل مصر

وهند رشاد: «30 يونيو» أعادت الروح والكرامة للمرأة المصرية

«مدبولي»: نعمل للنهوض بالخدمات المقدّمة للمواطن

رئيس الوزراء من الإسكندرية: إنشاء شبكة موانئ جديدة لتصبح مصر مركزا لوجيستياً فى الشرق الأوسط

«مدبولى» خلال تفقده الممشى السياحى الجديد بالإسكندرية أمس تصوير- سليمان العطيفى

«الصحة»: فحص 4 ملايين و906 آلاف طفل ضمن «الكشف عن ضعف السمع»

إشادة واسعة بـ«الوطنى للتعليم» لأنه سيوحد السياسات

استراتيجية جديدة لإصلاح التعليم.. «عبدالغفار»: لدينا 34 مركزاً للإحالة السمعية بالمحافظات

«حاتم»: القانون يستهدف توجيه دعم الدولة للطلاب وليس للمؤسسات.. ونحتاج إلى عمل مكثف لتطوير القطاع

«الناظر»: سيكون له دور كبير فى الارتقاء بمنظومة التعليم وتحسين مستوى الخريجين

و«السعيد»: سيحل جميع القضايا التى نعانى منها

وفاة فرد تأمين مصرى و3 إسرائيليين خلال تبادل إطلاق نيران أثناء عملية تهريب

«شمس الدين»: يسهم فى رفع كفاءة المعلمين ولدينا 300 ألف موظف يحتاجون إعادة تأهيل

سيدة أمريكا الأولى: شكرا «أم الدنيا»

نادى القرن فى مواجهة الكبرياء أمام الوداد والجهاز يدفع بـ«السولية» ويرفض المجازفة بـ«فتحى».. وغياب «الشناوى» وتجهيز «لطفى» نفسياً

الصفحة الثانية

ثورة شعب.. حكايات لبطلات واجهن «الإخوان».. وساهمن فى نجاح الثورة

30 يونيو عظيمات مصر تقدمن الصفوف

«نجلاء» عطّلت المرور فى «الزمالك» لجمع توقيعات «تمرد»: كنت أبكى كلما رأيت موكب المعزول «مرسى»

«منى» تروى ذكرياتها المؤلمة فى ميدان رابعة العدوية: «الإخوان» دمرونا وحاولوا يدخلوا بيوتنا

ابنة مصر الجديدة: خدت «بوكس» كسر سنتى قبل 30 يونيو والشارع كان كل واحد فيه ماشى بدراعه

السيدة الستينية: «كنا محبوسين.. وناس كتير مشيت.. لكننا رفضنا نسيب بيتنا»

«المعلمة تقوى»: «شاركت فى الثورة.. وعمرى ما خُفت من الإرهاب»

أشهر جزارة بإمبابة: محدش كان فاهم البلد هيجرى فيها إيه.. لكن طالما التهديد طالها ننزل ونشارك واللى يحصل يحصل

رشا الجندى: شاركت فى الثورة للتخلص من التنظيم الإرهابى: كان بيدمر نفسيتنا

زميلات «كلية السلام» قُدن مسيرات المدرسة

«منى»: «زوج صاحبتنا اتصاب وهما بينصبوا المنصة

وكنا بنكلم بعض ولو حصل حاجة كل واحد يدافع عن التانى»

الصفحة الثالثة

فريدة الشوباشى: الذين جاءوا للحكم قالوا إنهم يدعمون مخطط الأمريكان.. والثورة سدَّت كل الأبواب فى وجوههم

عضو مجلس النواب: «30 يونيو» أنقذت الوطن العربى من التفتت.. وشاركت فيها مع ابنى وحفيدى من أجل مصر

الرئيس السيسى استطاع إعادة بناء مصر الحديثة من الداخل.. وشاهدنا إنجازاته منذ توليه الحكم والمشروعات القومية وآخرها دعوته للحوار الوطنى

هند رشاد: المرأة تعيش عصرها الذهبى فى عهد «السيسى» وحصلت على مكتسبات كانت أحلاماً لسنوات

أمين سر «إعلام النواب»: الثورة أعادت الروح والكرامة للمرأة ورفعت سقف طموحها.. وحمت مصر من قوى الظلام والتطرف

الثورة كانت «طوق نجاة» للدولة وأنقذتها من عصابة استباحت كل شىء لتحقيق مخططاتها الخارجية وتدمير جميع القطاعات والمؤسسات

نهاد أبوالقمصان: «الإخوان» تعمّدوا طمس الهوية المصرية.. وفترة حكمهم تميزت بالغباء السياسى

عضو «حقوق الإنسان»: كانت ثورة ضد محتل منع النساء من فتح محلاتهن بحجة أن المرأة مكانها المنزل

تهديد الإعلاميين أبرز أسباب سقوط التنظيم.. وخصصوا أوتوبيسات للنساء وأخرى للرجال

الصفحة الرابعة

إشادة واسعة بـ«المجلس الوطنى الجديد» لأنه سيوحد السياسات التعليمية

د. هانى الناظر: مناقشة «الحوار» للمشروع ستسهم فى تصحيح مسار التعليم

رئيس «القومى للبحوث» السابق: «المجلس» سيحقق التكافؤ بين المؤسسات التعليمية

د. أشرف حاتم: القانون يستهدف توجيه دعم الدولة المادى للطلاب

رئيس «صحة النواب»: نحتاج إلى عمل مكثف لتطوير قطاع التعليم بكل مراحله

«المجلس» سيكون له دور كبير فى الارتقاء بمنظومة التعليم إقليمياً ودولياً وتحسين مستوى الخرِّيجين

د. على شمس الدين: يؤدى إلى استعادة الثقة والريادة للمعلم والأكاديمى المصرى

رئيس جامعة بنها الأسبق: المشروع يهدف لرفع كفاءة المعلمين.. و٣٠٠ ألف موظف يحتاجون إعادة تأهيل

د. محمود السعيد: نظرة العالم تجاه مصر بعد إطلاقها «الحوار» إيجابية

عميد «سياسة واقتصاد القاهرة»: التعليم مفتاح حل كل القضايا التى نعانى منها حالياً

المجلس خطوة إيجابية وممتازة.. ونحتاج لتنظيم التمويل الكامل طبقاً لمعايير محددة

الصفحة الخامسة

«المركزى»: مصر سددت التزامات خارجية بـ11.9 مليار دولار فى 6 أشهر.. وخبراء: رسالة ثقة

نتائج أعمال قياسية لـ«التعمير والإسكان» فى الربع الأول من 2023

ارتفاع السيولة المحلية فى البنوك المصرية إلى 8.06 تريليون جنيه بنهاية أبريل.. وزيادة المعروض النقدى ليسجل 1.904 تريليون

161% نمواً فى أرباح «قناة السويس» بنهاية مارس

رئيس «المصرف المتحد»: قطاع التشييد بحاجة لابتكار حزم من التمويل

«التجارى الدولى CIB» يوقّع مذكرة تفاهم مع «LinkedIn» لتعزيز مهارات وخبرات الشباب

«مرسى»: نشر الوعى الصحى يسهم فى تحسين صحة ورفاهية الأفراد «بلتون» توقع اتفاقية بقيمة 500 مليون جنيه

«أباتشى» تنجح فى تسليم وحدات «سانتورينى» بالساحل الشمالى

الصفحة السادسة

رئيس الوزراء: حريصون على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات

«مدبولى» من الإسكندرية: نتابع سير العمل فى مختلف المشروعات والمخطط الزمنى لتنفيذها لدفعها وسرعة إنجازها

حلول جذرية للحد من الآثار الناجمة عن الزيادة الكبيرة فى كميات الأمطار.. ومشروعات تكميلية لتوسعة الكورنيش

«سويلم والملا» يناقشان تطبيق قانون الرى على تراخيص المنشآت البترولية

وزيرا الرى والبترول يوجّهان بسرعة إعداد بروتوكول الترخيص باستخدامات المياه لمشروعى مجمع السولار بأسيوط والميثانول بدمياط

الصفحة السابعة

سيدة أمريكا الأولى: شكراً «أم الدنيا»

جيل بايدن تستقبل إشراقة شمس عامها الـ72 أمام الأهرامات وأبوالهول

قرينة الرئيس الأمريكى: الشباب هم المستقبل والحاضر فى مصر

«جيل»: الولايات المتحدة يجب أن تكون شريكاً لمصر على المستوى الحكومى والشعبى.. و«القاهرة وواشنطن» تعملان مع الشركات المحلية لتوفير التدريب أثناء الدراسة

انتصار السيسى: أتطلع أن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة بين البلدين وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات فى «أم الدنيا»

مرح البقاعى: الأهرامات عشق كل الأمريكيين و«جيل» حرصت على الاحتفال بعيد ميلادها فى منطقة يحبها عشاق الحضارة

رئيس تحرير «البيت الأبيض بالعربية»: الزيارة مهمة لدعم المؤسسات المدنية وتمكين المرأة وتوفير فرص التعليم

الاستثمارات فى التبادل الثقافى والتعليمى حركة متواصلة بين الولايات المتحدة ومصر.. وستواصل عملها لتعزيز الشراكات والأولويات فى المنطقة لخلق مزيد من التقارب

الصفحة الثامنة

احسموها مــن هنــا.. الأهلى فى مواجهة الكبرياء أمام الوداد بنهائى أفريقيا.. «كولر» يرفض المجازفة بـ«فتحى».. غياب «الشناوى» وتجهيز «لطفى» نفسياً

«كولر»: أثق فى خبرات اللاعبين

«فاندنبروك»: لن نخيب آمال الجماهير

مفارقة تقرب «الأحمر» من اللقب الـ11.. وبطل المغرب يحفز لاعبيه