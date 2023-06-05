نوبية على قناة الناس: «الجرجار» الزي الرسمي للمرأة الأسوانية

قالت النوبية ناهد، سيدة أسوانية مشاركة في مبادرة «نحمي تراثنا» إنَّ أسوان تتميز بتراث خاص في كل مناحي الحياة، لافتةً إلى أنَّ المرأة في بلاد الذهب تحرص على ارتداء الزي الرسمي والحُلي والإكسسوار، وأشهرها ثوب «الجرجار» و«الشُجَّة».

ناهد: لبس الجرجار الزي الرسمي للنساء في أسوان

وأضافت «ناهد» خلال استضافتها ببرنامج «البيت» المُذاع على شاشة قناة الناس، أنَّ لبس الجرجار يعد الزي الرسمي للنساء في أسوان ومصمم وفقًا لعادات وتقاليد النوبة، خاصة في انتقاء ألوان الرداء ودلالاتها.

وصف «الجرجار».. «الخلف أطول من الأمام»

تابعت السيدة الأسوانية، أنَّ «الجرجار» عبارة عن قماشة شفافة مليئة بالرسومات، ويتم ارتداء ثوب آخر من أي لون أسفل الجرجار، ودائمًا ما يكون طول الثوب «الجرجار» من الخلف أطول من الأمام، موضحةً أنَّ الهدف من هذا الطول هو مسح خطوات السيدة التي ترتدية حتى لا يعرف أحد خط سيرها ووجهتها ما يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمعات المحافظة.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.