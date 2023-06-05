توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة أسوان.. اعرف درجات القبول

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الشهادة الإعدادية، بمحافظة أسوان وبدأ الطلاب وأولياء أمورهم البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة أسوان للمدارس الحكومية والرسمية اللغات، والذي من المنتظر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

والتي من المتوقع أن تكون مقاربة لتنسيق العام الماضي 2022، نظرًا لتقارب نسبة النجاح في العامين.

تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة أسوان

ووفقا لتنسيق الثانوية العامة 2022 بمحافظة أسوان العام الماضي كان الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام في مدارس أسوان الثانوية العامة 215 درجة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بينما كان تنسيق فصول الخدمات والمنازل 140 درجة، وكذلك المدارس الثانوية الفنية التي بدأ التنسيق بها من 140 درجة بالعام الماضي، مابين المدارس الفنية الزراعية والتجارية والصناعية والفندقية والتمريض.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

وأوضح بيان لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان ان تنسيق الثانوية العامة 2023 لهذا سيحدد وفقا لأعداد القبول بكل مدرسة الكثافة الطلابية وعدد الفصول المتاحة بها، ونسبة النجاح بالشهادة الإعدادية وأعداد الطلاب الذين سيتقدمون للالتحاق بكل مدرسة.

توقعات بانخفاض تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة أسوان

ويتوقع أن ينخفض أيضًا تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة أسوان عن النسب المقررة التي أعلنت وفقا لأعداد الطلاب قبل إغلاق باب التنسيق، أسوة بالعام الماضي الذي شهد انخفاض درجات التنسيق قبل إغلاق التقديم لمدارس الصف الأول الثانوي العام والصف الأول الثانوي الفني، بأكثر من خمس درجات وفقا لأعداد الطلاب المتقدمين للمدارس الثانوية العامة.