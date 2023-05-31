أحمد موسى يناشد المسؤولين بدعم المتضررين من حريق محال كوم أمبو في أسوان

ناشد الإعلامي أحمد موسى، الأجهزة المعنية بالتحرك العاجل لاحتواء أزمة احتراق المحال التجارية في شارع بورسعيد بالمنطقة التجارية في مدينة كوم أمبو بأسوان وطالت وحدات سكنية أخرى.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: «حال الناس دي صعب جدا خاصة مع دخول العيد؛ لأنهم بيكسبوا في الأيام دي؛ الناس دي محتاجة دعم وتحرك بمنتهى القوة».

دعم عاجل للمواطنين

وأضاف موسى، أن هؤلاء المواطنين يستحقون الدعم العاجل، وتوفير بضائع ومحال تجارية لتعويضهم عن المأساة التي يعيشونها نتيجة الحريق الذي التهم هذه المحال.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «هندي له قرشين؛ القرشين مش هيكفوه؛ اللي اتحرق ده سوق شعبي، الناس في حالة حزن حقيقي في كوم أمبو بأسوان؛ الأسر محلاتها اتدمرت».

توفير حلول سريعة

وناشد موسى، الجهات المعنية في الدولة بالتحرك العاجل؛ لبحث توفير حلول سريعة لهؤلاء المواطنين؛ وتوفير محال تجارية لهم على نحو سريع؛ لكي يستطيعوا العودة إلى أعمالهم قبل عيد الأضحى المبارك.

وأشار موسى إلى أن هؤلاء المواطنين المتضررين لا يملكون مصدر رزق سوى هذه المحال التي احترقت بشكل تام؛ الأمر الذي يستدعي توفير حل عاجل لهذه الأُسر التي تضرّرت من آثار الحريق الذي التهم محالهم وبضائعهم التي قد تصل للملايين؛ وفق تصريحات بعض المواطنين.