الطريق إلى الوطن «30 يونيو» تحمي حراس العدالة

فى الذكرى العاشرة لـ«الثورة».. نواصل نشر سلسلة جرائم «الإرهابية»: هاجمت القضاة وأحكامهم.. وسعت لتحصين قراراتها بطرق غير دستورية

لم يكن عداء الإخوان للقضاء حديث العهد، وإنما إرث وثأر ممتد بامتداد تاريخ التنظيم الإرهابى، الذى ناصب منصة القضاء العداء، وحارب حراس العدالة، بعدما فشل فى تطويع القضاء للحكم بأهواء الجماعة. وللعداء أصول ترجع إلى كبيرهم حسن البنا، الذى طالب فى رسائله بمقاطعة المحاكم الأهلية، وكل قضاء غير إسلامى، ومن عصر «البنا» إلى مرحلة الوصول إلى سدة الحكم، وبدأت محاولات «الإخوان» الثأر، بعد أسبوع فقط من تولى الرئيس الإخوانى محمد مرسى، حكم البلاد فى 2012، إذ أصدر قراراً بعودة مجلس الشعب ذى الأغلبية الإخوانية إلى الانعقاد وإلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخاباته فى 15 يونيو 2012، وظناً منهم إمكانية السيطرة على القضاء، سعى الإخوان لسن قانون جديد للسلطة القضائية، يخفض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 سنة، بهدف عزل 3500 قاضٍ، كما أصدر الإعلان الدستورى المكمّل لتحصين قرارات الرئيس من البطلان، وأقال النائب العام ومنع القضاء من حل مجلس الشورى، واللجنة التأسيسية للدستور الإخوانى، وصولاً إلى حصار المحكمة الدستورية العليا.