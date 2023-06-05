«الحياة اليوم» يحتفل بصناع مسرحية طيب وأمير

استضافت الإعلامية لبنى عسل، فى حلقة اليوم الإثنين من برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة، صناع وأبطال مسرحية «طيب وأمير» بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققته.

وقال الفنان عمرو رمزي، إن المسرح الكوميدي مسؤولية كبيرة جدا حتى تُشعر الناس بالسعادة الكبيرة، مردفا: «المسرح القومى شهد تطويرا من الدولة المصرية على أعلى مستوى، والتحدي بالنسبة لي كان كبيرا جدا لأن الأسماء التي سبقتنا في المسرح الكوميدي تخض».

وأضاف الفنان عمرو رمزي: «إحنا بنعمل الصح من البداية للنهاية ونترك القبول على الله سبحانه وتعالى، وأقول للجمهور نحن افتقدناكم على المسرح».

إعادة بريق المسرح الكوميدي

وقال الفنان تامر فرج، إن الفنان ياسر الطوبجي هو من شجع كل الفنانين على الاشتراك في مسرحية «طيب وأمير»، بهدف إعادة بريق المسرح الكوميدي، ومسرح الدولة بشكل عام، الذي وقف على خشبته عظماء كالفنان فؤاد المهندس.

وأكد المخرج والفنان محمد جبر، أن هناك ممثلين كبار يشاركون في مسرحية «طيب وأمير»، ولهم باع كبير في الفن، ومن الجيد أن هناك تعاونا وتوافقا بين الجميع في البطولة الجماعية للعمل المسرحي ليخرج بشكل مسرحي كوميدي حقيقي.

الفنانون في المسرحية

وقالت الفنانة نهى لطفي، إنها تجسد دور شخصية معقدة من الرجال في مسرحية «طيب وأمير»، متابعة: «دوري به كوميديا، وكنت أخاف من الكوميديا بشكل كبير، ولكنني تجرأت كثيرا مع الفنانين في المسرحية».

المسرح الكوميدي

وقال الفنان ياسر الطوبجي، مدير المسرح الكوميدي، فى مداخلة هاتفية للبرنامج، إن مسرحية «طيب وأمير» من المسرحيات التي تنفذ بـ«مزاج»، وتستهدف إعادة أمجاد المسرح الكوميدي مرة أخرى.

وتابع الفنان ياسر الطوبجي: «المسرحية مستمرة ولن نتوقف وليس لدينا إجازات بسبب الإقبال الكبير عليها».