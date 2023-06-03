سكان الأسمرات يروون رحلتهم من العشوائيات إلى الحياة الكريمة (فيديو)

نشرت صفحة «DS PREIVIEWS» فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمي على موقع «يوتيوب»، يوثق الحلم الذي بات حقيقة في مدينة الأسمرات، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل ويحيا فيها الكثير من المواطنين حاليا.

وجاء في الفيديو الذي حمل اسم «الحلم الأسمرات» شهادة إحدى قاطني المدينة التي قالت: «لما أصحي الصبح وآلاقي الدنيا هادية ومفيش دوشة فدي نعمة من ربنا، ومفيش حاجة تساوي في الدنيا أني آلاقي ابني مبسوط».

وقالت إحدى قاطني المدينة: «كنت ساكنة في الدويقة وكنت بضطر أخرج وأشيل مياه علشان نوديها البيوت، ومكنش فيه أماكن ترفيهية قريبة من الولاد لا نوادي ولا مكاتب ولا حاجة ترفيهية، والمدارس كانت بعيدة عن الأولاد، وكنت بمشي بعيد علشان أجيب الخضراوات ومسلتزمات البيت، وحاليا بقيت من سكان مدينة الأسمرات».