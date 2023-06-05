افتتاح مركز الشيخ قطب الطويل لتلاوة القرآن الكريم بكفر الشيخ الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح مركز الشيخ قطب الطويل لتلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة بمسجد سيدي طلحة بمحافظة كفر الشيخ، يوم الجمعة المقبلة، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

حلقات تعليم تلاوة القرآن الكريم

وينظم المركز حلقات لتعليم تلاوة القرآن الكريم على يد القارئ الشيخ قطب الطويل، يومان في الأسبوع، الجمعة من الساعة 10 إلى 11 صباحًا للسيدات، ومن الساعة 11 صباحًا إلى موعد قرآن الجمعة للرجال، والاثنين الساعة 11 صباحًا إلى صلاة الظهر للرجال.

ويتم منح من ينتظم في هذه الحلقات 6 أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام وزارة الأوقاف، إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة، مذكور فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه وأهله للحصول على الإجازة.

من هو القارئ الشيخ قطب الطويل؟

الجدير بالذكر، أن القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، يُعد أحد أبرز قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، وُلد عام 1958 بقرية سماتاي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، ثم انتقل إلى قرية مسير بمحافظة كفر الشيخ، وأصبح قارئا معتمدا بالإذاعة والتليفزيون عام 1998.