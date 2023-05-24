تعرف على أماكن ومميزات شقق وزارة الأوقاف 2023.. ينطلق خلال أيام

أعلنت هيئة الأوقاف عن طرح وحدات سكنية هذا العام، عرفت بشقق وزارة الأوقاف 2023، بالتعاون مع بنك القاهـرة، حيث تنوعت تلك الشقق من حيث الملكية فمن الممكن أن تكون بيع وإيجار، كما أنّها مختلفة في طبيعتها، فمنها شقق سكنية وإدارية ومحلات تجارية وجراجات وأراضي بعمارات الهيئة.

أماكن طرح شقق وزارة الأوقاف 2023

ووفق بيان صادر عن الهيئة فإنه سيتم طرح شقق وزارة الأوقاف 2023 في 7 محافظات هي: القاهرة - الجيزة - القليوبية - بورسعيد - السويس - التل الكبير - الشرقية - الفيوم - بني سويف - البحر الأحمر (الغردقة وسفاجا) - القصير - طنطا - المحلة - كفر الشيخ - دمياط - الإسكندرية - البحيرة - المنوفية - الدقهلية - المنيا - أسيوط - سوهاج - الوادي الجديد - قنا - الأقصر - أسوان.

مزايا شقق وزارة الأوقاف 2023

وتتميز شقق وزارة الأوقاف 2023، بالعديد من المميزات وهي كالتالي:

- تسهيلات كبيرة في السداد.

- تعقد جلسات المزادات الساعة 12 ظهرًا.

- كافة التفاصيل والتأمين موضحة بكراسة الشروط.

- تطلب كراسات الشروط من الموقع ومقر الهيئة ومناطقها بالمحافظات وجميع فروع بنك القاهرة.

- مقدم جدية الحجز يبلغ 16 ألف جنيه و200 جنيه مصاريف إدارية.

- أتاحت هيئة الأوقاف تسديد وحداتها السكنية لمنخفضي الدخل بمبلغ يتراوح من 5 حتى 40 ألف جنيه.

- وفقا لمستوى الدخل سيتم الخصم من سعر الوحدة.

- خلال أيام تعلن الهيئة شروط التقديم.

تفاصيل سداد جلسة التأمين

يذكر أن مزاد شقق وزارة الأوقاف 2023 سواء كان بيع أو إيجار، سينطلق يوم 10 يونيو المقبل، وسيتم على 5 مراحل، وذلك وفق الجدول الذي أعلنته هيئة الأوقاف في 27 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية، وأوضحت هيئة الأوقاف أنّ المتقدمين سيمكنهم سداد تأمين جلسة المزاد وفقا للمبلغ المثبت بجوار كل عنصر، ويتم سداد التأمين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.