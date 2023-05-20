للحوم البلدي والمستورد.. كيفية شراء صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف؟

تواصل وزارة الأوقاف، طرح صكوك الأضاحي، مع قرب عيد الأضحى وإقبال الناس على شراء اللحوم لتوزيعها على الفقراء والمساكين تقليدا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبلغ سعر الصك المستورد خمسة آلاف جنيه، وسعر الصك البلدي ثمانية آلاف جنيه، كما تتيح الوزارة إمكانية التبرع للمحتاجين في أي وقت من العام بالقيمة التي يقدرون عليها.

وفي السطور التالية، نعرض كيفية شراء صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف، وفقا لما ذكرته الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كيفية شراء صكوك الأضاحي

ويمكن للشخص أن يتبرع بما يشاء، أو شراء صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف من خلال ما الطرق الأتية:

ويمكن الشراء والمشاركة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف عبر أرقام الحسابات التالية

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏أو من خلال خدمة فوري دهب

أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: (01015711280 ــ 01146702020 ــ 01552563217 ــ 01223344789)، يصلك مندوب الأوقاف في المكان الذي تريده.