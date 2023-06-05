شروط الحصول على قرض السيارة من البنك الأهلي.. تصل قيمته لـ3 ملايين جنيه

أعلن البنك الأهلي المصري عن شروط مقدمة للمواطنين من أجل تسهيل الحصول على قرض السيارة التي تصل القيمة المخصصة له إلى 3 ملايين جنيه وذلك من خلال تقديم العديد من الأوراق والمستندات.

كما ذكر البنك خصائص ومميزات تلك القرض والمتمثلة في إمكانية أخد المواطن قرض السيارة بدون ضامن ويتم التمويل حتى 1.5 مليون جنيه وذلك بالنسبة للموظفين، أما أصحاب الأعمال والمهن الحرة يصل التمويل إلى 3 ملايين جنيه في حين يصل التمويل إلى 100% من سعر السيارة كما تصل الفترة المخصصة للسداد لـ7 سنوات وبسعر عائد تنافسي.

شروط الحصول على قرض السيارة

ويتيح البنك لموظفي الشركات العديد من البرامج الخاصة، حيث يبدأ الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري من 1500 جنيه وبدون مصاريف استعلام ائتماني ودفع مصاريف فتح حساب، كما يقدم البنك ميزة العديد من البرامج المتنوعة الموجهة الي كافة قطاعات العملاء والتي تتمثل في برنامج موظفين بتحويل راتب وبرنامج بإثبات دخل وبرنامج موظفين يحتوي على مقدم 40% وذلك من سعر السيارة وتمويل يصل إلى 60%، فضلا عن توفير برنامج خاص بأصحاب المهن الحرة يصل المقدم الخاص به إلى 50% وسعر السيارة وتمويل يصل إلى 50% أيضا.

وقال البنك عبر موقعه على الإنترنت إن هناك برنامج آخر مقدم لتلك الفئة تصل مقدمته إلى 30% فقط وذلك من سعر السيارة تمويل 70% فيما يطرح البنك الأهلي المصري مميزات من خلال برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% وأخيرا يقدم البنك برنامج كبار عملاء البنك الأهلي المصري.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية المستندات الأساسية المطلوبة من عملاء كافة البرامج والشروط الخاصة بالقروض والعمولات والرسوم، حيث جاءت كما يلي:

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي ولابد أن تكون سارية.

- إحضار فاتورة مرافق (وفقاً والسياسة المعتمدة).

شروط قرض السيارة

- لابد أن لا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية القرض للموظفين.

- كما يجب أن لا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية القرض وذلك لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

العمولات والرسوم

- وبالنسبة للعمولات والرسوم يتم سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدماً (وفقاً والسياسة المعتمدة).

- عمولة السداد المبكر للقرض (الكلي والجزئي) 3% حتى 5 سنوات و3.5% أكثر من 5 سنوات من المبلغ المطلوب سداده.

- غرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.