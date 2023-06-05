أحمد موسى: الأهلي قدم مباراة تاريخية أفسدها الحكم أمام الوداد المغربي

علق الإعلامي أحمد موسى، على أداء معتز إبراهيم حكم مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا مؤكدًا أنه قدم مستوى سيئا لا علاقة له بالتحكيم وأفسد اللقاء وحرم الأحمر من فوز تاريخي باستاد القاهرة.

موسى: الأهلي له ضربة جزاء أمام الوداد

وقال «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الأهلي له ضربة جزاء، وطرد مباشر ضد لاعب الوداد، بعد قطعه الكرة بيده، وتستوجب الطرد المباشر، موضحًا أن الحكم ظلم الأهلي، ولم يكن على مستوى المباراة.

حكم مباراة الأهلي والوداد غير عادل

وأضاف موسى، مساء اليوم الإثنين، أن حكم مباراة الأهلي والوداد، لم يكن عادلا وظلم بطل مصر.

وأشار إلى أن الأهلي لديه القدرة على التعادل أو الفوز في مباراة العودة أمام الوداد، وخطف البطولة الأفريقية، في 11 يونيو المقبل.

ولفت أحمد موسى، إلى أن مصطفى شوبير كتب شهادة ميلاد نجم كبير للأهلي والمنتخب، موضحًا أن مصطفى قدم أداء كبيرًا لولاه لكان الوداد خرج متعادلا أو فائزا، كما أن مستواه سيتخطى مستوى والده أحمد شوبير في حراسة المرمى.

وأشار موسى، إلى أن حسين الشحات كان من نجوم اللقاء وصنع الهدفين وكان يستحق ركلة جزاء على الأقل، موضحًا أن علي معلول سيكون من نجوم مباراة العودة، ويجب ألا نقسو على لاعبي الأهلي.

موسى: الأهلي قدم مباراة تاريخية أمام الوداد

وتابع: «الأهلي قدم مباراة تاريخية أمس أمام الوداد، وبلغت نسبة استحواذه أكثر من 70% في بعض الفترات، ويجب الحذر من الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما خاصة أن صافرته ضد الأهلي خاصة في المباريات الحاسمة، كما أن اختياره للمباراة النهائية حوله الكثير من التساؤلات».

واستطرد أحمد موسى، أن مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستكون الأخيرة للإثيوبي باملاك تيسيما ستكون، وهو حكم غير نزيه، وليس له علاقة بالعدالة في كرة القدم، وممكن أن يفعل أي شيء لمنع الأحمر من التتويج.