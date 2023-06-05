«بوابتك نحو الابتكار والتجارة» شعار «الطبي الأفريقي»: 70 دولة و3 آلاف مشارك

تنطلق غدا فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الثانى «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، الذى تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحّد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة عالمية لأكثر من 315 متحدثاً دولياً من 70 دولة، ضمن أكثر من 1044 متحدثاً. ويُعقد المؤتمر بمركز مصر للمعارض الدولية، وتنطلق النسخة الثانية للمعرض تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، وتستمر على مدار 4 أيام متتالية فى الفترة من 6 حتى 9 يونيو، ومن المقرر عقد ما يزيد على 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين فى المجال الطبى.

ويستقبل المؤتمر الطبى الأفريقى فى نسخته الثانية نحو 60 ألف زائر ومشارك من ممثلى قطاع الصحة من أكثر من 70 دولة، إضافة إلى حضور نحو 3 آلاف مشارك من وزراء ورؤساء شركات وممثلى الحكومات ومتخذى القرار ورواد الصناعات الطبية فى أفريقيا والشرق الأوسط، لبحث التحديات التى تواجه الدول الأفريقية فى القطاع الصحى واكتشاف فرص الاستثمار فيها، خاصة أن أغلب الدول الأفريقية لا تزال فى طور التعافى من تبعات جائحة كورونا، ومن الأمراض الاستوائية والمعدية، بالإضافة إلى إيجاد سُبل توطيد التعاون بين دول القارة لإتاحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية والأدوية واللقاحات للشعوب الأفريقية.

وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسات متنوعة تستعرض خطوات زيادة قدرة أفريقيا نحو تصنيع اللقاحات والعلاجات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة أحدث التقنيات الطبية للنهوض بصحة المرأة فى دول أفريقيا. ووفقاً لأجندة المؤتمر، فمن المقرر أن تسلط الفعاليات الضوء على تطورات مبادرة مشروع «الجينوم» المرجعى المصرى، الذى يُعد العمود الرئيسى للطب الشخصى وأى منظومة صحية متطورة. وحسب وزارة الصحة، فتتنوع الجلسات المستهدف عقدها خلال المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الثانى، ما بين مناقشة تعظيم التعاون بين مصر وأفريقيا على صعيد تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وجلسات متنوعة فى عدد من الملفات الطبية المهمة، مثل الطب الإشعاعى، جراحة الأعصاب، طب العيون.

«تاج الدين»: أثبت قدرة مصر على دعم أفريقيا

بدوره، قال د. محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، لـ«الوطن» إن المؤتمر فى نسخته الأولى، أظهر قدرة مصر وقوتها البشرية، وكان دليلاً قوياً على أن أفريقيا تستطيع وتقدر، مشيراً إلى أن التوصيات التى خرجت من النسخة الأولى للمؤتمر لمست تفاعلاً وإجراءات على أرض الواقع وتبادل الثقة والمعرفة. وأوضح «تاج الدين» أن المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى يتم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ويُظهر قدرة مصر الكبيرة تجاه خدمة القارة الأفريقية، وإثبات أن مصر تملك الكثير وتقدّم كل ما لديها للقارة الأفريقية فى المجال الطبى. وأوضح مستشار الرئيس أن المؤتمر الأفريقى فى نسخته الأولى، مثّل فارقاً كبيراً، وهو فرصة تعليمية عظيمة من خلال الجلسات والمحاضرات العلمية والجلسات التدريبية وكذلك ورش عمل، التى تتناول أهم الموضوعات الشائعة بالقطاع الطبى.

«عبدالغفار»: فرصة للتعريف بما نمتلكه من مقومات متطورة

وقال د. حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المؤتمر الطبى الأفريقى فرصة كبيرة فى تعريف الوفود من مختلف العالم بما تمتلكه مصر من منشآت صحية متطورة وعرض الإنجازات الصحية التى تمت فى القطاع الصحى خلال السنوات الأخيرة الماضية من مبادرات وتطوير للبنية التحتية للمستشفيات، بالإضافة إلى الاطلاع على الشركات الكبرى التى تعمل فى مجالات الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة فى مصر، وذلك من خلال زيارة الوفود لتلك المنشآت خلال فعاليات المؤتمر، والتى استمرت على مدار عدد من الأيام العام الماضى.

وأوضح «عبدالغفار» أن المعرض الطبى الأفريقى فى نسخته الأولى ضم ما يقرب من 73 دولة مشاركة فى أعمال المؤتمر، من بينها 29 دولة أفريقية، و24 دولة آسيوية، و14 دولة أوروبية، ودولتين من أمريكا الشمالية، و4 دول من أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى 15 من الشركاء الدوليين، و286 من متخذى القرار فى مجال الصحة، وكذلك مشاركة 350 شركة عارضة. وأكد متحدث «الصحة» أن النسخة الثانية من المؤتمر بمشاركة عالمية لأكثر من 315 متحدثاً دولياً من 70 دولة، ضمن أكثر من 1044 متحدثاً، ونحو 3 آلاف مشارك من وزراء ورؤساء شركات وممثلى الحكومات ومتخذى القرار ورواد الصناعات الطبية فى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف: «المؤتمر فى نسخته الأولى كان حدثاً كبيراً ومهماً، والنسخة الثانية تنطلق من النجاح الذى حققته النسخة الأولى، فشارك فى النسخة الأولى أكثر من 23 ألف فرد فى 24 مؤتمراً علمياً تم عقده، وكذلك الاجتماعات التى تمّت بين الوفود الأفريقية، وهى 37 شملت بحث سبل التعاون بين بلادهم للسعى نحو الارتقاء بالمنظومة الطبية داخل الدول الأفريقية».

رئيس «الاعتماد»: شركات كبرى ستشارك لاستكشاف فرص الاستثمار

وأوضح د. أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات وكذلك المعرفة فى مجالات القطاع الصحى المختلفة، لافتاً إلى حرص كبرى الشركات العالمية على المشاركة والحضور لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار والتجارة بالقطاع الصحى فى القارة الأفريقية. وقال «طه» إن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تشارك بجلسة نقاشية مهمة خلال المؤتمر والمعرض الأفريقى فى نسخته الثانية تحت عنوان «تعزيز التعاون بين مصر وأفريقيا فى مجال جودة الخدمات والرعاية الصحية»، موضحاً أن المؤتمر يتمثل نجاحه فى تعريف الوفود بقدرات مصر فى المجال الصحى.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن المؤتمر فرصة لربط قدرات الدول المشاركة ببعضها البعض، لهدف واحد، وهو دعم الأنظمة الصحية وخدمة المواطنين فى جميع الدول لتقديم خدمة صحية تليق بهم، خاصة أن بناء الإنسان يأتى بالاهتمام بصحته وتعليمه، مشيراً إلى أن المعرض الطبى الأفريقى يجمع كل ممثلى الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه فى مختلف القطاعات، مثل المستلزمات الطبية، والمعدات الطبية، ومستحضرات صيدلانية، ومستهلكات المعامل والمواد الكيميائية، ومعدات ومستلزمات طب الأسنان، ومستحضرات العناية بالجلد، والتغذية والفيتامينات، ومقدمى الرعاية الصحية، والصيدليات، والرعاية الصحية، والصناعات المغذية والتعبئة.