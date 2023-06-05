ما الأزمة القلبية المفاجئة؟.. توفي بها وزير الصحة الأسبق

قال الدكتور محمد أسامة، استشاري أمراض القلب، إن الأزمة القلبية تحدث عندما ينخفض تدفق الدم الى القلب بشدة أي عندما يفقد القلب وظيفته وتوقف التنفس وينتج عنها اضطرابات في القلب، وبالتالي يفقد علامات الحياة النبض والضغط.

أضاف استشاري أمراض القلب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأزمة القلبية تحدث بطريقة مفاجئة وغير متوقعة، وتعود أسبابها إلى أن 80% منها شريان تاجي يتأثر بالتدخين خاصة في حال الإكثار منه.

أعراض أزمة القلب المفاجئة

وحدد «أسامة»، أعراض الأزمة القلبية المفاجئة وهي:

- اضطرابات نبضات القلب

- التعرق المفرط

- الشعور بالغثيان

- ضيق شديد في التنفس

- فقدان الوعي

التعامل مع أعراض الأزمة القلبية

وطالب استشاري أمراض القلب، في حال ظهور أي من هذه الأعراض لابد من التوجه مباشرة الى أقرب مستشفى حتى لا يتم التعرض لأي مضاعفات قد تصل إلى الوفاة، ودعا المواطنين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة البعد عن التدخين واتباع نظام غذائي صحي وسليم وممارسة الرياضة واتباع تعليمات الطبيب خاصة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة والتي لها مخاطر كبيرة.

يذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان الأسبق، توفي منذ قليل عن عمر يناهز 67 عاما، داخل أحد المستشفيات بمدينة نصر، إثر أزمة قلبية أصيب بها بشكل مفاجئ وتم نقله بشكل سريع لإجراء عملية قلب مفتوح ولكنه توفي خلال العملية.

وتواصلت «الوطن» مع أسرة الدكتور أحمد عماد، أكدت تواجدها داخل مستشفى دار الفؤاد للانتهاء من الأوراق والإجراءات المطلوبة للدفن وسيتم تحديد موعد الجنازة والدفن لاحقا.