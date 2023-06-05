وزير الصحة ينعى الدكتور أحمد عماد الدين بعد وفاته بأزمة قلبية

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة الأسبق- داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

مسيرة الدكتور أحمد عماد الدين

وكان الدكتور أحمد عماد الدين، أستاذ جراحة العظام وعميد كلية طب عين شمس ووزير الصحة والسكان الأسبق، قد توفي، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ68 عاما، بعد مسيرة علمية وبحثية حافلة بالإنجازات على المستويين المحلي والعالمي.