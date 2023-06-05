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وزير الصحة ينعى الدكتور أحمد عماد الدين بعد وفاته بأزمة قلبية

كتب:

مريم الخطري
11:15 م | الإثنين 05 يونيو 2023
وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين

وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة الأسبق- داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

مسيرة الدكتور أحمد عماد الدين

وكان الدكتور أحمد عماد الدين، أستاذ جراحة العظام وعميد كلية طب عين شمس ووزير الصحة والسكان الأسبق، قد توفي، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ68 عاما، بعد مسيرة علمية وبحثية حافلة بالإنجازات على المستويين المحلي والعالمي.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.