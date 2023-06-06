موعد انطلاق نشاط «أزهر القليوبية» الصيفي لتخريج 10 آلاف حافظ للقرآن

أعلنت إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة القليوبية الأزهرية، في بيان لها على الصفحة الرسمية للإدارة المركزية بموقع «فيس بوك»، عن موعد بدء النشاط الصيفي، لتحفيظ 10 آلاف حافظ للقرآن الكريم، بدءًا من الأسبوع المقبل، وبالتحديد يوم السبت الموافق 10 يونيو لعدد من بالمكاتب والمعاهد الأزهرية التابعة للمنطقة بالمحافظة.

مهام المشروع الصيفي القرآني

وأوضح البيان، أن المشروع الصيفي لحفظ القرآن الكريم، ينطلق يوم السبت المقبل، وجرى اختيار مكتب تحفيظ قرآني واحد بكل إدارة، لتنفيذ مبادرة تخريج 10 آلاف حافظ، على أن يكون العمل بجميع أيام الأسبوع، ما عدا الجمعة والعطلات الرسمية.

وأشار إلى أنه بالنسبة لطلاب المعاهد الأزهرية، فقد جرى اختیار معهد واحد لتنفيذ المحور الثاني من المشروع، وهو «احفظ مقررك»، ومعهد واحد لتنفيذ المحور الثالث من المشروع «المقرأة الأزهرية القرآنية».

وتابع: «يجوز أن يجرى اختيار معهد واحد للمحورين الثاني والثالث، على أن تكون أيام العمل، 3 أيام، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، مع العلم أن المقرأة القرآنية الخاصة بمدرسي القرآن الكريم لا يمكن المدرس من التوقيع في معهده ويكون توقيعه في المعهد الذي تقام فيه المقرأة خلال أيام المقرأة».

خريطة المشروع الصيفي القرآني

ولفت البيان إلى أن خريطة مكاتب التحفيظ والمعاهد الأزهرية المشاركة في المشروع الصيفي القرآني، تأتي كالتالي:

بالنسبة للمحور الأول:

مشروع 10 آلاف حافظ:

- مكتب أحمد أبو الدهب في بنها

- مكتب حسن زكي علي بالخانكة

- مكتب عادل محمد صباح - القناطر الخيرية

- مكتب محمد إبراهيم - طوخ

مكتب عاطف يوسف ندا - شبين القناطر

مكنب محمد رشاد - كفرشكر

بالنسبة للمحورين الثاني والثالث، احفظ مقررك والمقرأة الأزهرية القرآنية:

- معهد كفر الجزار الابتدائي - بنها

- مشتهر الابتدائي - طوخ

- منية شبين - شبين القناطر

- قلما الابتدائي 1 - قليوب

- كفر شكر الابتدائي - كفرشكر

- المنيرة الإعدادي الثانوي - القناطر الخيرية

- القلج الابتدائي - الخانكة