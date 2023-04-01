محافظ القليوبية يٌكرم حفظة القرآن الكريم الأربعاء المقبل

انتهت اللجنة المنظمة لأكبر مسابقة في القرآن الكريم بمركز طوخ برعاية النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونائب دائرة طوخ وقها من إعلان أسماء الفائزين فى كافة المستويات وذلك بمشاركة 2500 متسابق من 65 قرية وأكثر من 12 عزبة، حيث فاز 70 طالبا وطالبة فى مستوى حفظ القران الكريم كاملا بينما فاز 38 طالبا فى مستوى ثلاثة ارباع القران و60 طالبا فى مستوى نصف القران و100 طالبا فى مستوى ربع القران .

تكريم أوائل اكبر مسابقة للقرآن بطوخ

وسوف يتم تكريم الأوائل فى احتفال يقام مساء الأربعاء المقبل، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية وعددا من القيادات التنفيذية ونواب دائرة طوخ وقها وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بترسا وبحضور الطلاب الفائزين وأولياء أمورهم والمواطنين

تقسيم لجان المسابقة لإجراء الاختبارات

وقال النائب أحمد بدوى انه تم تقسيم لجان المسابقة لإجراء الاختبارات على مدار ثلاثة أسابيع متواصلة على مستوى القرآن الكريم كاملا ونصف وربع القران قبل إجراء المسابقة والتصفيات النهائية لها وإعلان الفائزين وسيتم إقامة احتفالية كبرى لتكريم الفائزين على مستوى الدائرة بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ووكيل وزارة الاوقاف وعددا من النواب والقيادات الشعبية بدائرة المركز وقيادات حزب مستقبل وطن .

نسخة جديدة من المسابقة

أوضح النائب أحمد بدوي أن هذه النسخة من المسابقة تختلف شكلا ومضمونا عن سائر النسخ السابقة من المسابقات وسوف تشهد عددا من المفاجآت بشأن تكريم الفائزين المتميزين فضلا عن زيادة قيمة الجوائز الممنوحة.

ووجه النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان الشكر لكل المشاركين والمنظمين للمسابقة على ما بذلوه من جهد على مدار شهر كامل بدءاً من مرحلة التقديم للمسابقة ومرورا بالاختبارات ونهاية بإعلان أسماء الفائزين.

مشيرا إلى أن هذه المسابقة تأتى في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم بسائر قرى الدائرة وتحفيزهم على مواصلة التفوق فضلاً عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة.