ناقد فني: هدى سلطان أفضل من قدمت دور الأم بتاريخ الفن المصري

17 عامًا على رحيل الفنانة القديرة هدى سلطان، أفضل مطربة لعبت أدوارا تمثيلية، وأفضل ممثلة شدت بالغناء، إذ قدمت عبر مسيرتها الفنية التي استمرت لأكثر من نصف قرن العديد من الاعمال السينمائية والدرامية التي تعد علامات بارزة بتاريخ الفن المصري.

تمكنت هدى سلطان، من تقديم كل الأدوار بمختلف مراحل حياتها، بداية من فتاة الأحلام، وصولًا لدور الأم الذي أدته بصورة تميزت بها عن غيرها ممن قدمن هذا الدور على مدار تاريخ الفن المصري، بحسب ما أكده الناقد الفني جمال عبد القادر.

أفضل من قدمت دور الأم

ظل دور الأم بالسينما والدراما المصرية، مرتبطا بالأم الحنون كما كانت تؤديه الفنانة أمينة رزق، أو الأم الطيبة التي برعت به الفنانة كريمة مختار، حسبما ذكر «عبد القادر» في حديثه لـ«الوطن»، متابعًا أن هدى سلطان أفضل من قدم دور الأم بتاريخ الفن المصري، كونها قدمت نماذج متنوعة من الأم باقتدار واتقان.

دور الأم بمختلف أنماطها

ولفت إلى أن هدى سلطان، قدمت الأم القوية بمسلسل «أرابيسك» التي تقوم بتعنيف أبنائها، والأم التي تجمع أبنائها وزوجاتهم بقوة شخصيتها بمسلسل الوتد، والأم القوية التي يخشاها زوجها الحاج عامر والطعون منه بمسلسل زيزينيا غير أنها تبقى حنونة على أبنائه من زوجاته الأخريات، ودور الأم المكلومة بـ«زينب والعرش»، التي تسببت باستهتارها في وفاة ابنتها والأم المجهولة كالتي قدمتها بامراة على الهامش.

وتابع أنها قدمت الأم بصورة مميزة بأعمال المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، إضافة إلى أنها قدمت دور الأم بثلاثية نجيب محفوظ، من خلال فيلم السكرية، ومسلسلي بين القصرين وقصر الشوق، مشيرًا إلى تميزها بتقديم دور الأم أيضًا لشكري سرحان، رغم أنها تصغره بالعمر بعودة الابن الضال، إذ أدت دور الأم التي تعلم أن أبنها خارج على القانون، غير أنها خشيت على تماسك الأسرة.

وأدت هدى سلطان دور الأم للفنان الراحل نور الشريف بمسلسل هارون الرشيد، الذي قدمت فيه أداء مبهر باللغة العربية الفصحى، ودور آخر مميز كأم، مع الفنان الراحل رشدي أباظة بفيلم شيء في صدري، إذ قدمت من خلاله دور الأم اللعوب، التي تستخدم جمالها للانفاق على أسرتها، لتبرهن على قدرتها غير العادية في تجسيد دور الأم بصورة متميزة ومتنوعة وغير مسبوقة.

أدوار متميزة بتاريخ الفن المصري

وأشار الناقد الفني، إلى أن هدى سلطان لها أدوار متميزة أبرزت موهبتها الكبيرة، مثل فيلم امراة على الطريق، الذي حصد العديد من الجوائز، وضمن أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، إضافة لدورها العظيم والمركب بزينب والعرش، الذي انتقلت به من دور المرأة المستهترة التي تفتح منزلها للعب القمار إلى دور المرأة الذاهدة بعد وفاة ابنتها بسببها.

المطربة هدى سلطان

وأكد أن حياتها الشخصية تميزت بالاستقرار، كما هو الحال بحياتها الفنية، التي شهدت بعض المناوشات في البداية، نتيجة رفض شقيقها الفنان محمد فوزي عملها بالفن، وصل إلى منع شركات الإنتاج من التعامل الفني معها، مؤكدًا أنها قصرت في حق موهبتها الغنائية، إذ كانت تستحق تاريخ غنائي يناسب حجم موهبتها، غير أن تركيزها على التمثيل، أثر على مشوارها الغنائي، وتعد أغنية إن كنت ناسي أفكرك، وأغنياتها برصيف نمرة 5 ومن بحري وبنحبوه من أفضل أغانيها وأكثرها شهرة.