الناقد محمود عبد الشكور يكشف كواليس تصوير هدى سلطان لـ«أرابيسك»

كشف الناقد الفني محمود عبد الشكور، عن كواليس تصوير الفنانة هدى سلطان لمسلسل «أرابيسك»، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب: «يحكي المخرج جمال عبد الحميد في حواره مع إسعاد يونس كيف أصرت هدى سلطان على أن تزور ديكور بيتها في مسلسل أرابيسك قبل التصوير، وكيف ارتدت الجلباب الذي فصّلته بنفسها للشخصية، ثم ظلت لمدة ساعة تتجول بين الحجرات، وهي تضع سماعات في أذنيها، وسط دهشة جمال، فلما سألها بعد أن انتهت عما كانت تسمع، قالت له ده تسجيل كامل لحوارات المشاهد بتاعتي في المسلسل».

وأضاف: «اللي عملته الست هدى ده تحضير عبقري يجعل الشخصية جزءا من المكان، أنا باشوف في بعض المسلسلات ممثلين وممثلات بيتخبّطوا حرفيا في الديكورات، تحس إنهم ضيوف على بيوتهم ومطارحهم، فازت هدى سلطان بجائزة عن دورها في مسلسل أرابيسك».

أحداث مسلسل «أرابيسك»

مسلسل «أرابيسك» بطولة صلاح السعدني، هدى سلطان، أبو بكر عزت، هالة صدقي، هشام سليم، سهير المرشدي، كرم مطاوع، لوسي، حسن حسني، المنتصر بالله، لطفي لبيب، نادية رشاد، شوقي شامخ، إسماعيل محمود، عزة لبيب ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، و إخراج جمال عبدالحميد.

وتدور أحداث مسلسل أرابيسك، حول شخص يمتلك ورشة لصناعة الأرابيسك في حي شعبي، يتميز بالشهامة والرجولة والوقوف إلى جانب الآخرين في مشكلاتهم وأزماتهم.