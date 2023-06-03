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ورشة أساسيات السيناريو السينمائي بمتحف نجيب محفوظ الجمعة المقبل

كتب:

إلهام الكردوسي
01:04 م | السبت 03 يونيو 2023
نجيب محفوظ

نجيب محفوظ

تبدأ ثاني فعاليات ورشة «تنمية» بمتحف نجيب محفوظ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني ابو الحسن في الثالثة عصر الجمعة 9 يونيو 2023، تحت عنوان «أساسيات السيناريو السينمائي».

تفاصيل محاضرات السيناريو

يحاضر في الورشة الدكتور نادر رفاعي وتشمل 8 محاضرات في مفهوم السيناريو السينمائي، مفهوم المشهد السينمائي، عناصر البناء الدرامي، حرفية رسم الشخصيات، مفهوم الحوار السينمائي، أساسيات المكان السينمائي، عناصر السرد السينمائي، مفهوم النوع الفيلمي، سيناريو الفيلم الروائي القصير والوثائقي.

الورشة مجانا

جدير بالذكر أن ورشة «تنمية» مزيج من الورش في مختلف المجالات الأدبية والفنية والفكرية، تهدف إلي إتاحة الفرصة لأصحاب المواهب والطّاقات الإبداعية لتنمية مواهبهم ورفع قدراتهم ومهاراتهم بما يؤهلهم لإبداع حقيقي مميز، تحت إشراف د. شهد مختار.

للمشاركة في الورشة مجانا عن طريق ملء استمارة المشاركة من خلال الــــرابـــــــط  

وكان صندوق التنمية الثقافية قد أطلق باكورة الورش المتخصصة في مايو الماضي هذه الفعاليات بورشة الكتابة، وتهدف إتاحة الفرصة لأصحاب المواهب والطاقات الإبداعية.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي