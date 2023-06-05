حفيد فريد شوقي: هدى سلطان كانت أطيب قلب وأحن سيدة وشجعتني على التمثيل

قال الفنان أحمد جمال سعيد، حفيد الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، إن الأسرة كانت تنادي هدى سلطان باسم «نونة»، موضحًا: «كانت أطيب قلب وأحن سيدة في الدنيا، كانت لها تفاصيل مريحة للغاية».

ملامح من حياة هدى سلطان

وأضاف «سعيد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن: «أتذكر كانت تجلس على الكرسي الخشبي الهزّاز وكانت تغني، كما أنها كانت خفيفة الظل، وكان لها تفاصيل كثيرة معي، أتذكر أننا كنا نسكن بجوار بائع طعمية تحبه بشكل رائع، كانت تأتي إلى بيتنا مع سائقها الخاص حتى أشتري لها 10 طعميات».

هدى سلطان كانت بسيطة وليست متكلفة

وتابع الفنان: «هدى سلطان كانت بسيطة ولم تكن متكلفة على الإطلاق، لم تكن تنصحني، لكنها كانت بتدلعني، كان لي معاملة خاصة إلى حد ما، وشجعتني على مجال الفن والتمثيل، لكنها توفيت قبل أن أدخل المجال، فقد ماتت عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري».