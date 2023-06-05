طريق دسوق.. أكبر مشروع قومي أنجزته الدولة بعد «30 يوينو» في كفر الشيخ

بإرادة شعبية تمكن المصريون في يونيو 2013 إسقاط حكم تنظيم الإخوان الإرهابي، وحققت الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات كبيرة في قرى مصر بالوجهين القبلي والبحري، إذ نفذت مشروعات خدمية متنوعة لأهالي محافظة كفر الشيخ بلغت مليارات الجنيهات.

طريق «دسوق- كفر الشيخ» من الإنجازات المهمة في مجال الطرق، حيث يعد شريانا حيويا مهما، يربط محافظة كفر الشيخ مع محافظات «البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح»، واختصر الوقت والجهد على المسافرين إلى النصف.

مشروع قومي كبير طريق دسوق كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن طريق «دسوق-كفر الشيخ» إنجاز كبير يضاف إلى الإنجازات الكثيرة التي تحققت بفضل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب تولية مقاليد الحكم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذا الطريق يتميز بأنه من الطرق المزدوجة من اتجاهين، في كل اتجاه يوجد 3 حارات بعرض 12 مترا لكل اتجاه، وبه 22 عملا صناعيا، عبارة عن 12 كوبري علوي، و10 أنفاق للمارة.

حلم كبير تحقق على أرض الواقع

وعن رأي الأهالي في المحافظة، قالت صفاء علي: «لولا تكاتف الشعب والمخلصين في مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ما كنا نرى ونشاهد كل هذه الأعمال الكبيرة والضخمة من المشروعات من طرق، ومدارس، ومستشفيات، ومشروعات كهرباء»، موجهة الشكر للرئيس قائلة: «شكرا ياريس على عطياك التي لا تتوقف للشعب المصري».

وشاركها في الرأي محمود سالم، سائق من أبناء مركز الرياض في كفر الشيخ، موضحا أن طريق «دسوق- كفر الشيخ» كان حلما لأبناء المحافظة وخاصة السائقين، كونه طريق يختصر ساعات السفر للنصف، ويسهل حركة السفر دون مخاطر أو متاعب للمسافرين.

وأضاف أن هذا العمل الكبير علامة فارقة وكبيرة من إنجازات ثورة 30 يونيه، وفكر واعد ورشيد من الرئيس عبدالفتاح السيسي، له منا كل الشكر والتقدير، والدعم الشعبي لبناء مصر الحديثة.