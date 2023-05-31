موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة كفر الشيخ

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، لإعلان موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة كفر الشيخ، خلال الأيام المقبلة، إذ يجري تكثيف أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، ورصد درجات الطلاب من خلال الكنترولات بالقطاعات الثلاثة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة كفر الشيخ

وتواصلت أعمال تصحيح الأوراق، ورصد الدرجات في غرف الكنترول، إذ تجري عملية التصحيح بشكل منتظم ودقيق في إطار من السرية التامة، تمهيدًا لإعلان موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة كفر الشيخ.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى الانتهاء من تصحيح معظم المواد، وجاري الانتهاء من بقية المواد، لبدء أعمال الرصد والمراجعة، والإعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ، وذلك بمتابعة مستمرة علي مدار الساعة، من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأشار المصدر، إلى أن النتيجة ستُرفع إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فور الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة لاعتمادها، وإعلانها عبر الموقع الإلكتروني للمديرية والمدارس الإعدادية بمختلف الإدارات التعليمية، وإعلان أوائل المحافظة في الشهادة الإعدادية، لافتًا إلى أنه سيجرى إعلانها يوم الأحد أو الاثنين المقبلين على أقصى تقدير.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، 63 ألفًا و307 طلاب وطالبات، و194 طالبًا بالشهادة الإعدادية المهنية، موزعين على 13 إدارة تعليمية.