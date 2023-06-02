محافظ كفر الشيخ: الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 غدا

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه سيعتمد غداً السبت، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023، مشيراً أنه سوف يجرى عقب اعتماده النتيجة الإعلان عنها، وتوزيعها في جميع الإدارات التعليمية، حتي يتثنى لأبنائنا الطلاب بالحصول عليها، داخل كل مدرسة على نطاق مراكز وقرى المحافظة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة كفر الشيخ

وأشار المحافظ، في تصريحات إلى أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة كفر الشيخ، سيعلن عنها من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في المحافظة، ويمكن لأبنائنا الطلاب الحصول عليها من خلال الاسم ورقم الجلوس، في أي وقت دون أي معاناة تذكر.

غداً نتيجة الصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ

وكان قد أدى 63 ألفا و307 طالبا، و194طالب شهادة إعدادية مهنية، امتحانات الترم الثاني، لنهاية العام للشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ، وذلك داخل 388 لجنة.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، بها عدد 13 إدارة تعليمية موزعة علي جميع مراكز ومدن المحافظة، التي سوف تعلن النتائج من خلالهم غداً عقب اهتمام محافظ الإقليم لها.