أحمد العوضي لـ«صاحبة السعادة»: أنا سفير لمنطقة عين شمس وفخور بنشأتي فيها

قال النجم أحمد العوضي، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع على قناة DMC: «كان هدفي أنا وياسمين أن نقدم عملا جيدا، من خلال مسلسل ضرب نار، يليق بالجمهور الذي ينتظرنا، خاصة أننا لم نقدم عملا خلال العام الماضي، فكان لا بد أن يكون مسلسلا قويا».

سفير لمنطقة عين شمس

أضاف «العوضي»: «أنا معتز جدا بنشأتي، وأحب طفولتي في عين شمس، ونشأت على أخلاق تلك المنطقة، وعندما أصبحت ممثلا، شعرت بأنني سفيرا لهذه الطبقة، ودائما أقول أنا فخور بعين شمس».

مدرب اللهجة

وعن لهجته في مسلسل «ضرب نار» قال: مدرب اللهجة كان خاص بطريقة الكلام، لكن الأسلوب نفسه جعلتني أتعايش مع شخص من سوهاج، ووجدته عندما يشعر بالعصبية، كان يتحدث سريعا، فركزت علي هذه الطريقة، وقبل المسلسل بدأت أتحدث صعيدي فقط في كل مكان.

الماراثون الرمضاني

ويعد آخر أعمال النجم أحمد العوضي خلال الماراثون الرمضاني، مسلسل ضرب نار بطولة كل من: ياسمين عبد العزيز، ماجد المصري، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدي، أحمد غزي، أيسل رمزي، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهري، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيري، محمد حسني، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصري، سهير المرشدي تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.