ياسمين عبد العزيز تعلق على صورة أكل أحمد العوضي الكبدة نية

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على التعليق على صورة زوجها الفنان أحمد العوضي، وهو يأكل كبدة نية، اثناء استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة» التي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، عبر شاشة قناة «dmc».

ياسمين عبد العزيز تعلق على أكل أحمد العوضي كبدة نية

ونشرت ياسمين عبد العزيز، صورة أحمد العوضي، وهو يحمل في يده كبدة نية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وعلقت عليها: «ياما»، بينما علَّق أحمد العوضي على منشوره قائلا: «خدي حتة».

موعد حلقة أحمد العوضي مع إسعاد يونس

وأعلنت الصفحة الرسمية لقناة «dmc»، عبر حسابهم على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، موعد حلقة إسعاد يونس، مع أحمد العوضي، إذ نشروا البرومو الرسمي للحلقة، والتي ستكون يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يونيو وذلك في تمام الساعة 11 مساءً.

نجاح أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

وكان أحمد العوضي، حقق نجاحا كبيرا خلال السباق الرمضاني المنقضي، من خلال مسلسله «ضرب نار»، التى شاركته فى بطولته زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتى كانت تدور أحداثه حول بعد سفر «جابر» من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق «مهرة»، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.