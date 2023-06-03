تعرف على موعد حلقة أحمد العوضي عبر برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس

انتهى الفنان أحمد العوضي من تسجيل حلقة خاصة مع الفنانة إسعاد يونس ضمن حلقات برنامج صاحبة السعادة الذي يذاع عبر شاشة قناة dmc وبالفعل تم طرح البرومو الخاص بها.

وتأتي حلقة الفنان أحمد العوضي في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس بعد مشاركته في السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل ضرب نار، الذي شارك من خلاله مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

موعد عرض حلقة أحمد العوضي في برنامج صاحبة السعادة

وبالفعل، تمّ الكشف عن موعد عرض حلقة العوضي والتي ستكون يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يونيو وذلك في تمام الساعة 11 مساءً عبر شاشة قناة dmc.

يُذكر أنَّ الفنان أحمد العوضي كان قد شارك في السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل ضرب نار وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين عبدالعزيز وماجد المصري ومها نصار وهدى الإتربي وانتصار وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.