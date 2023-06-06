أحمد العوضي لـ«صاحبة السعادة»: والدي رباني بعد وفاة أمي وعمري 9 سنوات

كشف النجم أحمد العوضي، أن والدته توفيت وهو طفل لم يتجاوز الـ9 سنوات، ووالده من قام بتربيته، وكانت نشأته في بيت صغير لا يتعدى الـ60 مترا.

تجارب من الشارع

قال النجم أحمد العوضي، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع على قناة DMC: «عندما قررت أن أكون ممثلا، كنت محملا بخبرات كثيرة، وتجارب من الشارع، وأذهب حاليا لعين شمس تقريبا كل أسبوع، وأسمع آرائهم وصدى الدور الذي قدمته».

شخص من سوهاج

آخر أعمال النجم أحمد العوضي خلال الماراثون الرمضاني، مسلسل ضرب نار بطولة كل من: ياسمين عبد العزيز، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، احمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، ايسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.