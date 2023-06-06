3 طرق للوقاية من الأزمات القلبية المفاجئة.. منها «الحفاظ على وزنك»

أزمة قلبية مفاجئة، تسببت في وفاة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان الأسبق، أمس، عن عمر ناهز 67 عاما، داخل مستشفى خاص بمدينة نصر، الأمر الذي أثار قلق البعض حول مخاطر الأزمات القلبية المفاجئة، فرغم محاولة نقله بشكل سريع لإجراء عملية قلب مفتوح لكنه توفى، ما جعل الكثيرون يتساءلون عن طرق الوقاية من الأزمات القلبية المفاجئة.

الأزمات القلبية المفاجئة

ويرصد التقرير التالي 3 طرق للوقاية من الأزمات القلبية المفاجئة:

- ضرورة اتباع نظام صحي لحياة الفرد حفاظا على القلب، ويشمل عدة جوانب، منها الحفاظ على الوزن الصحي مع مراعاة تناول غذاء يفيد صحة القلب، علاوة على الإقلاع عن التدخين، مع ممارسة الرياضة بشكل مستمر، والابتعاد عن التوتر والقلق.

الوقاية من نوبات القلب

- عمل الفحوصات الطبية الدورية للاطمئنان على صحة القلب حتى في حالة عدم الإصابة بأي مشكلات قلبية، وفقا لما ذكره موقع الطب الأمريكي «healthline»، لافتًا إلى ضرورة التحكم في الأمراض الأخرى الموجودة من الأساس، مثل الضغط والسكر، التي من شأنها زيادة خطر الإصابة بالأزمات القلبية المفاجئة.

- حال وجود مشكلات في القلب، يجب الاستمرار في تناول الأدوية وفقا لتوجيهات الطبيب المعالج، الذي يصف للمريض بعض الأدوية التي تحميه صحيًا، وتوفر له الرعاية القلبية وتحسن من عمل القلب.

كما أنه يجب تعلم طريقة إجراء الإنعاش القلبي الرئوي بشكل سليم، لانها قد تتسبب في إنقاذ شخص مصاب بأزمة قلبية مفاجأة، وهو ما يمكن فعله من خلال حضور دورة تدريبية لشرح أساليب الإسعافات الأولية.