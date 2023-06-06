موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي القادمة يوم الأحد المقبل، على استاد محمد الخامس في المغرب، بإياب نهائي البطولة الأفريقية.

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وتقرر انطلاق مباراة الأهلي القادمة أمام الوداد المغربي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد محمد الخامس في المغرب.

الأهلي يتفوق على الوداد المغربي في ذهاب دوري أبطال أفريقياجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي، أقيمت اليوم على استاد القاهرة، وانتهت بفوز الأحمر بثنائية مقابل هدف.