أحمد موسى بعد هزيمة الأهلى من صنداونز: «كفاية كده على الشناوي»

علق الإعلامي أحمد موسى، على هزيمة النادي الأهلي بخماسية في مباراته أمام نادي صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «يوم حزين على جمهور النادي الأهلي بسبب النتيجة، والتي تكرر للمرة الثانية».

لاعبو النادي الأهلي

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «لاعبو النادي الأهلي لازم يحسوا إنهم بيلعبوا باسم النادي الأهلي».

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: «معظم لاعبي النادي الأهلي لا يستحقون أن يمثلوا النادي الأهلي وأولهم محمد الشناوي».

محمد الشناوي

ولفت الإعلامي أحمد موسى: « كفاية كده على الشناوي، ومحمد الشناوى كارثة في النادي الأهلي، مضيفًا: «الشناوي كان بيبص على الجون زيه زي الجماهير».

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «صن داونز قاموا بتسديد 5 كرات على الشناوي والـ 5 تسديدات دخلوا مرمى الشناوي»، مضيفا: «الشناوي كان قاعد في الجزيرة ومرحش جنوب أفريقيا».