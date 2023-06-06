هزتان أرضيتان تضربان منطقتين بتركيا.. قوتهما أقل من 3 درجات

ضربت هزتان أرضيتان بقوة 2.8 و2.7 درجة على مقياس ريختر، وسط وشرق تركيا، على التوالي، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأروبي المتوسطي فجر اليوم الثلاثاء.

وكشف الزلازل الأوروبي المتوسطي، تفاصيل الهزتين، وقال إن عمق هزة أرضية ضربت وسط تركيا، بلغ 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

بؤرة الهزة جنوب غرب جوكسون

وأضاف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة الأرضية التي تعرض لها وسط تركيا وقعت على مسافة 19 كيلومتر جنوب غرب جوكسون، و64 كيلومتر بين الغرب والشمال الغربي مدينة قهرمان مرعش جنوب البلاد.

وفي شرق تركيا، بلغ عمق الهزة الأرضية، 2 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى مسافة 45 كيلومتر بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة إلازج الواقعة في منطقة شرق الأناضول.

وأشار الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة شرق تركيا الأرضية، وقعت على مسافة 18 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من جرمك في دياربكر جنوب شرق تركيا.