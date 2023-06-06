الولايات المتحدة تشهد حالة الإعدام رقم 12 خلال العام الجاري اليوم

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، حالة الإعدام رقم 12 خلال العالم الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وستكون حالة الإعدام رقم 12 في الولايات المتحدة في ولاية ميسوري الواقعة في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي، كما ستكون الحالة رقم 3 بالولاية، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقال مكتب حاكم ولاية ميسوري الأمريكية، مايك بارسون، إن مايكل تيسيوس البالغ من العمر«42 عاما» السجين المحكوم عليه بالإعدام لقتله اثنين من حراس السجن، من المقرر إعدامه، اليوم الثلاثاء.

تنفيذ الإعدام بالحقنة المميتة

ومن المقرر أن تنفيذ حكم الإعدام بحق تيسيوس باستخدام الحقنة القاتلة، وولاية ميزوري بالإضافة إلى إنديانا هما الوحيدين اللذين يصرحان لقضاتهما بفرض أحكام الإعدام في غياب إجماع هيئة المحلفين، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية.

النظام القضائي في ميزوري قدم لتيسيوس الإجراءات القانونية

أضاف مكتب حاكم الولاية، أن حاكم ميزوري مايك بارسون، أكد أن حكمة الإعدام سيتم تنفيذه، وفقًا لأمر من المحكمة العليا في ميزوري.

وقال بارسون في بيان، إن النظام القضائي في الولاية قدم لتيسيوس الإجراءات القانونية الواجبة والإجراءات العادلة في جرية القتل الوحشية التي ارتكبها بحق اثنين من حراس سجن مقاطعة راندولف.

وفي يونيو 2000، قتل تيسيوس اثنين من حراس السجن خلال محاولة فاشلة لتحرير زميل سابق في الزنزانة، وأدين تيسيوس وهو في التاسعة عشرة من عمره واحتجز منذ إدانته في 2001.