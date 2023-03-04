القاهرة الإخبارية: محكمة أمريكية تقضي بسجن جندي سابق حاول إشعال حرب في الشرق الأوسط

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا عن محكمة أمريكية، أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 45 عامًا، على جندي أمريكي سابق، حاول إشعال حرب بالشرق الأوسط، إذ تضمن التقرير بيانًا لوزارة العدل الأمريكية، قالت فيه إن الجندي إيثان ميلزر 24 عامًا، حٌكم عليه بالسجن لدوره في التخطيط لقتل زملائه في قاعدة عسكرية أمريكية بتركيا، بهدف إشعال حرب.

«ميلزر» ينتمي لجماعة نازية موالية للجهاديين

وأوضح التقرير، أن «ميلزر»، ينتمي لجماعة نازية موالية للجهاديين، تُدعى «الملائكة التسعة -O9A»، وأنه سرب لتلك الجماعة، معلومات سرية حول وحدته، كجزء من مؤامرة لمهاجمة القاعدة، وقتل زملائه الجنود، وكان دافع «ميلزر»، وفقا للمدعين العامين، هو «التسبب في وقوع خسائر بشرية كبيرة، تؤدي إلى نشوب حرب بالشرق الأوسط، تتحول لاحقًا إلى حرب عرقية لتعزيز التفوق الأبيض وسقوط الحضارة الغربية».

«ميلزر» تعرف على الجماعة المتطرفة عبر الإنترنت مطلع 2019

وأقر «ميلزر» في يونيو، بأنه مذنب وحاول قتل زملائه، من خلال تقديم الدعم المادي للإرهابيين، ونقل معلومات عسكرية بشكل غير قانوني، وأبدى الجندي الأمريكي السابق، ندمه وقال للقاضي الفيدرالي جريجوري وودز، خلال جلسة الاستماع، العام الماضي: «أنا آسف، نادم على كل شيء فعلته»، فيما كشف محامي الدفاع إن «ميلزر» تعرف على تلك الجماعة المتطرفة عبر الإنترنت في أوائل عام 2019، بعد 3 أشهر من تجنيده في الجيش الأمريكي.